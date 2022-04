Cea mai bună triatlonistă de la noi, Antoanela Manac, a realizat un interviu inedit cu Felix Duchampt, sportivul naturalizat care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Cei doi sunt prieteni buni, iar în cantonament, între două antrenamente, Anto și-a luat la întrebări amicul.

Francezul cu cetățenie română a dezvăluit că este îndrăgostit de țara noastră, că îi plac la nebunie sarmalele, iar el și Antoanela și-au făcut o promisiune: peste 3 ani vor fi la Olimpiadă.

„Vreau să mergem împreună la Jocurile Olimpice de la Paris. Sunt puțin geloasă pe tine că ai fost la Tokyo, pentru că și eu am fost foarte aproape de calificare”, spune Antoanela Manac, multiplă campioană națională de triatlon.

Felix are numai cuvinte de laudă la adresa țării sale de adopție.

Ads

„Mă simt foarte bine, oamenii sunt foarte prietenoși, vorbesc engleza, condițiile de pregătire sunt bune. Îmi plac mult sarmalele. Am mâncat într-o perioadă în fiecare zi, îmi permit, nu mă îngraș pentru că muncesc foarte mult la antrenamente”, a menționat Felix Duchampt, triatlonist care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Reporterul Antoanela Manac a vrut să afle cât va mai dura până Felix va vorbi limba română.

„Am început să învăț, am o carte mică din care citesc în fiecare seară. Am învățat câteva cuvinte: “bună seara, ce faci, alergare, înot””, a dezvăluit Felix.

Născut în orașul Clermont-Ferrand, triatlonistul a fost pasionat de sport din copilărie. A practicat judo, tenis de masă, schi fond, biatlon, fotbal, rugby, mountain bike și înot.

Ads

Ads

„Am participat la mai multe curse de cross în școală, iar în weekend-uri practicam ciclismul împreună cu tata și așa am ajuns la triatlon, în urmă cu 14 ani. Am fost de multe ori campion național la tineret, juniori și U23, am fost campion mondial universitar și de 3 ori medaliat la o cupă mondială”, a subliniat sportivul.

Felix a ajuns să concureze pentru România în cursele de triatlon la propunerea fostului președinte al Federației Române de Triatlon, regretatul Peter Klosz.

„Franța este o țară foarte puternică la triatlon, în mod special la bărbați. Nu am făcut parte din lotul selecționat. Mai multe țări m-au abordat pentru a concura pentru ele, dar niciuna nu m-a atras. Propunerea României și a domnului Peter Klosz a sunat foarte bine”, a spus Felix Duchampt.

Felix este primul sportiv naturalizat care a reprezentat triatlonul românesc la Jocurile Olimpice.

Românul de origine franceză a terminat pe poziția a 36-a la Tokyo. A ocupat locul 51 la înot, la 1.500 m, locul 47 la ciclism, la 40 de km și 38 la alergare, la 10 km. Sportivul a devenit cetățean român la 9 martie 2020, iar câteva luni mai târziu a primit vestea mult așteptată din partea Comitetului Executiv al CIO.

La cererea COSR, i s-a acordat o derogare de la Regula 41 din Carta Olimpică, potrivit căreia putea reprezenta altă țară la Jocurile Olimpice doar la 3 ani distanță de la participarea la competiții sub culorile altei țări.