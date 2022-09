Pe cine a avut Federer aproape în momentul anunțului retragerii: imagini rare cu părinții lui FOTO

Elveţianul Roger Federer a anunţat, miercuri, într-o scrisoare deschisă pe care a postat-o în social media, că se retrage din circuitul ATP, ultima competiţie urmând să fie Laver Cup.

“Dintre toate darurile pe care mi le-a dat tenisul de-a lungul anilor, fără îndoială cel mai important a fost oamenii pe care i-am întâlnit: prietenii mei, adversarii mei şi cel mai mult fanii care dau viaţă sportului. Astăzi, vreau să vă dau tuturor o veste.

După cum ştiţi, în ultimii trei ani am avut provocări constând în accidentări şi operaţii. Am muncit mult pentru a reveni în formă maximă. Dar ştiu şii capacitatea şi limitele corpului meu şi în ultima vreme mesajul său pentru mine a fost clar. Am 41 de ani. Am jucat peste 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul a fost mult mai generos cu mine decât aş fi visat vreodată şi acum trebuie să înţeleg când este momentul să îmi închei cariera competitivă.

Laver Cup de săptămâna viitoare, de la Londra, va fi ultima mea competiţie ATP. Voi mai juca tenis, bineînţeles, dar nu la grand slamuri sau în circuit.

Este o decizie dulce-amăruie, pentru că îmi va lipsi tot ce mi-a oferit circuitul. Dar în acelaşi timp, sunt atât de multe de celebrat. Mă consider unul dintre cei mai norocoşi oameni de pe pământ. Mi s-a dat un talent special de a juca tenis şi am făcut asta la un nivel pe care nu mi l-am imaginat vreodată, mult mai mult timp decât aş fi crezut că este posibil”, a notat Federer.

Elevțianul a postat pe twitter că în momentul anunțului retragerii cei care i-au fost alături au fost soția lui Mirka și părinții lui.

It was beautiful to release the news surrounded by my Mum and Dad and Mirka. Who would have thought that the journey would last this long. Just incredible! pic.twitter.com/0rRAMRSaRu— Roger Federer (@rogerfederer) September 16, 2022