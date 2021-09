Constantin Budescu a fost mușcat de un păianjen la primul antrenament pentru FCSB: ”Mi s-a umflat piciorul”

Constantin Budescu a declarat pentru FCSB TV că se simte foarte bine la revenirea la gruparea bucureşteană şi că echipa este “pe un drum bun”, conform news.ro.

“Mă simt foarte bine înapoi la FCSB. Au mai fost câteva tentative, dar este bine că am venit acum, toate lucrurile sunt ok şi sper ca totul să meargă bine de acum încolo. Am primit foarte multe mesaje şi chiar am rămas surprins plăcut că a fost foarte multă lume. Au contat şi oamenii care sunt aici, pentru că îi cunosc pe majoritatea dintre ei şi m-am decis să vin.

Echipa este pe un drum bun, s-au făcut nişte schimbări aici, zic eu că o să se vadă de acum încolo. Sperăm să obţinem rezultate pozitive, pentru că este o diferenţă mare de puncte şi asta nu este bine pentru noi. Ştiu că mă aşteptau şi fanii, pentru că mai toate comentariile la pozele pe care le postam primeam cu ”Hai înapoi la Steaua”. Ca mesaj, nu pot decât să le spun decât să vină la stadion să ne susţină şi noi o să fim alături de ei şi ei de noi şi să facem o treabă foarte bună, pentru că numai împreună putem obţine rezultate”, a spus Budescu.

El a vorbit şi despre faptul că presa a scris că s-ar fi accidentat la primul antrenament: “Nu este adevărat, am fost muşcat de un păianjen şi mi s-a umflat piciorul după antrenament şi am decis să stau o zi, să am o zi liberă să pot să merg la un medic să văd despre ce este vorba să mi se dezumfle piciorul şi atâta tot. Spiderman, da, pentru că se potrivesc şi culorile şi totul e ok”.

Budescu speră ca FCSB să câştige derbiul din weekend cu Dinamo. “Este un meci foarte important, toată lumea ştie asta, este derbiul României, sper să facem o figură frumoasă, să jucăm bine şi să câştigăm meciul, pentru că nu ne mai permitem paşi greşiţi”.

Budescu a revenit marţi la FCSB, el semnând un contract pe două sezoane.