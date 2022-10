Jucătorul FCSB-ului care a răbufnit împotriva criticilor: ”Parcă sunt Beckham”

FCSB a obţinut doar a doua sa victorie în acest sezon al Superligii de fotbal, 3-2 (1-1) cu FC Argeş, duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 12-a.

FC Argeş a fost echipa care a deschis scorul, prin Andreias Calcan (5), cu un şut sub transversală, după ce a fost angajat bine în careu de Arnold Garita. FCSB a egalat repede (11), prin Andrea Compagno, care a trecut uşor de Alin Dobrosavlevici şi l-a învins pe portarul Cătălin Straton.

FCSB a preluat conducerea în min. 64, când Compagno a înscris din penalty, după ce Calcan l-a faultat pe Valentin Creţu, la o fază în care cei doi nu erau implicaţi în lupta pentru minge.

Echipa antrenată de Andrei Prepeliţă a mai marcat o dată, prin camerunezul Arnold Garita (79), cu o execuţie superbă, din unghi, în vinclul porţii lui Ştefan Târnovanu.

Andrei Cordea a adus victoria formaţiei antrenate de Nicolae Dică, prin golul marcat în min. 87, din centrarea lui Alexandru Pantea.

La final, fundașul dreapta Valentin Crețu, unul dintre cei mai contestați jucători ai FCSB-ului, a răbufnit la adresa criticilor.

”Eu demonstrez pe teren. De când am venit aici, după două luni, eram dat afară! Am demonstrat că sunt un jucător puternic. Asta contează. An de an am ieșit cel mai bun fundaș dreapta pe datele InStat. Îmi fac treaba defensiv foarte bine, eu știu ce fac!

Am ajuns la o experiență, sunt un jucător echilibrat, îmi fac singur autocritica. Mă pregătesc foarte bine. Se vorbește mereu numai de centrări, parcă sunt Beckham să le pun mereu pe cap!”, a spus Valentin Crețu.