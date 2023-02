Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință: ”De cinci ori am intrat în vestiar”. Ce s-a discutat

Mihai Stoica (57 de ani), manager general de la FCSB, a declarat că miercuri a avut loc o ședință cu jucătorii după eșecul dramatic suferit în campionat cu Farul, 2-3, după ce în minutul 90+4 conduceau cu 2-1.

Ads

"Am avut o discuție, sper să fi înțeles unii din ce am discutat. Discutam cu Ovidiu Popescu, el face șapte ani în vară la noi. De cinci ori am intrat în vestiar de când e el aici. Am simțit nevoia să intru în vestiar și să discut cu ei.

Nu a fost pe ton de reproș. Anularea golului trei a fost o chestie de subtilitate, un arbitru începător la VAR nici nu ar fi sesizat faza cu Omrani.

Dacă Dawa nu l-ar fi faultat pe Alibec, golul se anula, pentru că a fost un fault la Tamm înainte. Noi avem o altă filmare, noi filmăm cu o cameră de sus. A fost fault, Alibec l-a ținut pe Tamm.

Culmea e că Florinel s-a dus la Feșnic și i-a spus că a fost fault, iar Feșnic i-a dat galben și Coman nu joacă la Cluj", a spus Mihai Stoica la Orange Sport.