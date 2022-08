Echipa FCSB a învins formaţia slovacă Dunajska Streda, scor 1-0, în manşa a doua a turului al treilea preliminar din Conference League şi s-a calificat pentru play-off-ul competiţiei, unde va juca împotriva echipei norvegiene Viking Stavanger.

Mihai Stoica a anunțat că vor mai veni unul sau doi jucători la FCSB.

"Unul e aproape sigur. Celelalt depinde de el, dacă acceptă sau nu. Cred că mâine voi avea certitudine cu unul dintre ei. Iar celelalt la finalul săptămânii. Unul din campionatul intern şi unul din afară. Işfan, nu, nu se pune problema. S-a pus problema înainte de a veni Miculescu", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Acesta crede cla meciul cu Viking din play-ff vor veni peste 50.000 de suporteri la Arena Na'ional[.

"Am suferit puţin, nu pot să spun că nu. Ne-a activat puţin bara lui Balogh. Cred că şi Dunajska Streda a demonstrat că are câţiva jucători de valoare. În momentul în care suporterii noştri s-au ridicat în picioare şi au prins lanternele telefoanelor... Eu nu am trăit aşa ceva, pe mine unul m-a copleşit. Nu spun aşa doar de dragul de a face complimente, asta e realitatea.

Se deschide şi peluza, să vedem ce se va întâmpla, câţi suporteri norvegieni vor veni. Cred că vom depăşi 50.000".