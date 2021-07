Va juca FCSB în Ghencea? ”Am făcut cerere, să vedem ce ne spun”. Patronul Becali a anunțat un nou transfer

Finanţatorul Gigi Becali a declarat, miercuri, că a făcut cerere la MAPN ca echipa FCSB să joace pe noul stadion Steaua, recent inaugurat, conform news.ro.

"Am făcut cerere, pentru că noi facem totul sub formă legală, în baza legii şi noi am făcut o cerere. Am făcut cerere şi la Arcul de Triumf şi au spus că încă nu au modalitatea de a închiria. Nu au forma juridică în care pot închiria şi acum am făcut şi la Ghencea, ca să vedem ce ne spun", a declarat Becali, la Sport.ro.

El a mai afirmat că FCSB s-a înţeles cu Sepsi Sfântu Gheorghe pentru a-l transfera pe atacantul Andrei Dumiter.

"Titular va fi cine merită. Pe Ondrasek o să-l verificăm şi pe el încă vreo 2-3 jocuri, să vedem cât putem. Că nu putem aşa... Îl verificăm câte o repriză, dacă nu, asta e. De aia l-am luat pe Dumiter. Şi el o să intre. Eu cred că ăsta (n.r. - Dumiter) o să reziste. Nu mai iau niciodată jucători decât dacă îi văd eu în campionatul intern.

Adică, pe Ondrasek îl iau dacă îl văd că a jucat şase luni, un an la Gaz Metan Mediaş sau la Iaşi sau la Rapid. Nu de la Rapid, că ăia nu dau. Altfel, nu mai iau jucători. Pe Dumiter l-am văzut. I-am făcut contract lui Dumiter pe doi ani plus trei. Nu mai fac contracte, aşa, pe cinci ani, ca să mă încarc, doar doi plus trei", a precizat Becali.

Finanaţatorul FCSB a negat că i-ar fi fost oferit jucătorul Deian Sorescu de la Dinamo.

"Nu mi-a fost oferit Sorescu, aia e minciună. Dar Sorescu e un jucător pe care orice echipă l-ar dori. E jucător valoros, adică marchează goiluri din poziţia de fundaş dreapta, ce mai vrei? El e fundaş dreapta, dar el ia locul atacantului, e numai în atac. N-am cum să fac ofertă pentru el, că acolo avem, fundaşi dreapta avem", a explicat el.