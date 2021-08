Antrenorul FCSB, după meciul cu Rapid: ”Înfrângere rușinoasă, sunt singurul vinovat”

Antrenorul FCSB, Dinu Todoran, a catalogat drept ruşinoasă înfrângerea suferită, duminică, pe Arena Naţională în faţa nou-promovatei FC Rapid, conform news.ro.

"Este o înfrângere dureroasă, pentru că vine într-un meci cu Rapid. Chiar este o înfrângere ruşinoasă. Tot timpul, la înfrângeri, antrenorul este de vină. Sunt singurul vinovat, vedem ce se va întâmpla pe viitor, dar îmi doresc mult mai mult din partea lor, atitudine, dar la înfrângere, antrenorul este vinovat.

Ads

Eu răspund de rezultate şi astăzi trebuia să câştigăm, dar nu am reuşit. N-am făcut nici un joc foarte reuşit, dar vedem pe viitor ce se va întâmpla. Nu ne aşteptam la o înfrângere la meciul ăsta, nu ne-am comportat cum a trebuit şi sunt vinovat pentru jocul de astăzi.

Am crezut că după meciul cu Craiova ne-am revenit asupra jocului, o să analizăm şi o să vedem ce avem de făcut.

(n.r. - dacă patronul Gigi Becali mai are răbdare) Nu ştiu, dânsul ia deciziile. Nu am apucat să vorbesc cu dânsul, nu ştiu nimic despre vreo şedinţă, cu mine nu... E început de campionat, anul trecut noi am dominat tot campionatul, numai în play-off nu am reuşit să câştigăm.

Este început de campioant, vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău şi o să analizăm. Am cei mai buni jucători, e ceva ce nu a mers astăzi. Mie îmi reproşez rezultatele de până acum, chiar jocul echipei. În seara asta nu am jucat cum au dorit suporterii, cum mi-am dorit şi eu şi sperăm pe viitor să reglăm lucrurile acestea", a declarat Dinu Todoran, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Nou-promovata FC Rapid a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FCSB, în etapa a V-a a Ligii I. Partida de pe Arena Naţională a fost una tensionată, cu multe durităţi, cu două eliminări şi cu o atmosferă incendiară în tribune.

A marcat: Vinicius '39 (a).

După acest meci, lider în clasament este CFR Cluj, cu 15 puncte, echipă urmată de Rapid, cu 13 puncte, FC Botoşani, cu zece puncte, FCSB, Farul Constanţa şi UTA, cu câte opt puncte.