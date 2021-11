Cum a negociat Gigi Becali cu noul antrenor de la FCSB: ”N-avea cum să refuze. Nu avea nici serviciu”. Primă fabuloasă pentru intrarea în Liga Campionilor

Finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anunţat, luni seara, că înlocuitorul lui Edward Iordănescu la conducerea tehnică a echipei este Anton Petrea, antrenor care a mai condus formaţia bucureşteană în sezonul 2020-2021.

"Am semnat contractul cu Toni Petrea, mâine este la antrenament. Nu e Dică antrenor pentru că e Toni Petrea. Nici nu am vorbit cu Dică, nu ştiu nimic de asta. Eu nu am spus că vorbesc cu el", a declarat Becali la postul DigiSport.

Ads

Ulterior, patronul FCSB a oferit detalii despre felul cum au decurs negocierile cu Toni Petrea.

„El a mai fost și apoi a plecat că așa a vrut. Eu l-am rugat atunci să rămână, i-am dat 48 de ore să se răzgândească, dar nu a vrut. Atunci avea 5.000 de euro lunar, acum i-am dat 10.000. Ce să fac? Dacă voiam antrenor, am zis să fac așa.

Nu avea cum să refuze salariul dublu. Nu avea nici serviciu. I-am spus așa: o să iei și campionatul, intrăm în Liga Campionilor și îți dau un milion de euro primă. Dacă iau eu 40 de milioane, nu îi dau și lui unul?”, a spus Gigi Becali, la România TV.