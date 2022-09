Cine transmite meciurile jucate de CFR și FCSB în această seară: se anunță invazie de români la Londra

CFR Cluj și FCSB debutează în această seară în grupele Conference League. Sunt singurele reprezentante ale României rămase în Europa.

CFR Cluj are o misiune mult mai ușoară. Evoluează pe terenul celor de la FC Ballkani (Kosovo). Partida este de la ora 19.45, în direct pe Pro X.. În grupa lor mai sunt Slavia Praga și Sivasspor.

"Nu poți să ajungi aici dacă nu ai valoare. În grupa noastră nu există echipe mici sau echipe mari, este o grupă echilibrată.

Fanii, entuziasmul, felul în care joacă Ballkani mă fac să cred că va fi un meci foarte greu. Am urmărit mai multe meciuri, mi-a plăcut ce am văzut. Adversarul va da tot ce are mai bun, șansele sunt 50-50”, a spus Dan Petrescu, într-o conferință de presă.

FCSB evoluează de la ora 22.00 în deplasare cu West Ham. Meciul va fi în direct pe Pro TV. Mii de români și-au cumpărat ieri bilete pentru partida din aeeastă seară. Anderlect și Silkeborg mai sunt în această grupă.

„Mă bucur în primul rând că am ajuns în grupele Conference League și că întâlnim o echipă de nivelul lui West Ham. Asta ar trebui să fie o mândrie pentru noi. Acum, să încep eu să vă vorbesc despre adversar... Cred că și voi îl cunoașteți foarte bine, știți ce transferuri au făcut, câți bani au investit în această vară.

Este clar, va fi o partidă foarte grea. Trebuie să fim pregătiți atât defensiv, cât și defensiv. Mai ales defensiv, trebuie să facem cât mai puține greșeli. Am încredere că vom face un meci bun.

Este clar că am primit multe goluri. Nu îmi convine nici mie. În mandatul trecut am primit 15 sau 17 goluri tot campionatul, acum am primit deja 12. Nu este ok! Sper să reglăm din mers aceste lucruri, iar adversarii să nu își mai creeze ocazii. Acum putem să primim gol și la o jumătate de ocazie!

Probabil vă așteptați să primim multe goluri, dar eu am încredere că băieții vor obține un rezultat bun. Eu sunt mândru că pot să antrenez din nou în Europa, este o bucurie că pot antrena echipa într-un meci cu West Ham, în fața a 60.000 de spectatori. Ce își poate dori mai mult un antrenor?”, a spus Nicolae Dică.