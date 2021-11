Au plâns jucătorii de la FCSB după Edi Iordănescu? Reacția lui Becali: ”Am dat și eu cu mopul pe-acolo. Erau băltoci de lacrimi”

PatronuL FCSB, Gigi Becali, a reacționat cu ironie atunci când a fost întrebat despre felul în care s-a produs despărțirea dintre jucătorii săi și antrenorul Edi Iordănescu.

Chestionat dacă e adevărat că fotbaliștii au plâns în vestiar, Gigi Becali a răspuns categoric:

Ads

"Du-te, bă, de aici cu plânsul tău! Când am vorbit eu cu jucătorii, râdeau. Nu râdeau de cineva. Jucătorii ziceau: ”Domne, când vine Ferguson?” Nu e glumă, nu râdeau? Glume, dacă plângeau cum făceau glume? Mă mai consult cu ei şi ei: "Nu ştiu domne, dar când vine Ferguson?" Am fost şi eu după aia şi am dat cu mopul pe acolo ca să strâng lacrimile de pe jos. Erau băltoci de lacrimi".

În locul lui Edi Iordănescu a fost numit antrenor Toni Petrea, fostul secund al lui Laurenţiu Reghecampf, care în iulie 2020 a preluat FCSB de la Bogdan Vintilă. Tehnicianul născut la Brăila a pregătit echipa la 49 de meciuri din sezonul trecut, înregistrând 28 de victorii, 8 remize şi 13 înfrângeri, şi terminând pe locul 2 campionatul, după liderul CFR Cluj.