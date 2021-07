A murit dintre cei mai buni fotbalisti din America de Sud

Fostul fotbalist paraguayan Jorge Dos Santos, care a jucat la FC Sevilla si Cadiz, intre altele, in anii '70 si 80', a decedat la varsta de 66 de ani la Sevilla, au anuntat, duminica, cele doua cluburi spaniole de fotbal, citate de agentia EFE.

"Cadiz isi exprima profunda tristete pentru decesul lui Jorge Domingo Alvarez Dos Santos", a transmis clubul pe site-ul sau oficial.

Ads

Nascut pe 4 august 1954 la Asuncion, Dos Santos a ajuns in Spania in 1975, cand a semnat pentru Sevilla, unde a jucat timp de doua sezoane, fiind imprumutat ulterior un an la CD Castellon (D2), iar in 1978 a semnat pentru Cadiz.

Fostul fundas central paraguayan, care si-a inceput cariera la Club Presidente Hayes, o modesta echipa paraguayana, a disputat in total 196 de meciuri oficiale, dintre care 177 in Primera Division si 19 in Cupa Spaniei, in sase sezoane petrecute la Cadiz (1978-1984).

"Sevilla Futbol Club isi exprima condoleantele familiei si apropiatilor fostului nostru jucator Jorge Dos Santos", a transmis, la randul sau, Sevilla.