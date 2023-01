Transferuri exotice la FC Arges după plecarea lui Ișfan la Universitatea Craiova

FC Argeş a anunţat, vineri, că a obţinut semnăturile jucătorilor Mimito Biai, originar din Guineea-Bissau, şi Lucas Brendon, din Brazilia. Ambii au semnat contracte valabile până la 30 iunie 2024.

Aceste achiziţii vin după ce FC Argeş i-a adus şi pe fundaşul croat Mario Zebic (ex Korona Kielce) şi mijlocşul român Andrei Costin Tîrcoveanu (ex FC Botoşani).

Mimito Biai are 25 ani şi evoluează pe postul de mijlocaş central, dar poate fi folosit şi ca atacant. În prima parte a acestui sezon competiţional, fotbalistul african care are şi cetăţenie portugheză a evoluat la Cerno More, formaţie care activează în prima ligă din Bulgaria. Vitoria Guimaraes, Panaitolikos şi Academica de Coimbra sunt echipele pe care noul ”Vultur Violet” le-a mai bifat în carieră. Fotbalistul format la academia Benficăi are două selecţii la reprezentativa U19 a Portugaliei şi şase apariţii la selecţionata U20 a lusitanilor. Mijlocaşul care măsoară 1.73 m înălţime şi cântăreşte 68 kg este cotat la 250.000 euro de tranfermarkt.com.

Lucas da Silva Estevam Brendon are 27 ani, este fundaş central şi măsoară 1.88 m înălţime. În sezonul precedent a evoluat în primul eşalon din Vietnam, la Ho Chi Minh City. Fotbalistul format de clubul brazilian Palmeiras a jucat timp de patru sezoane, între 2017 şi 2021 în Portugalia, la echipele Portimonense, Coimbra, SC Covilha şi Leixões, activând în primele două ligi ale fotbalului lusitan. Lucas a adunat până acum în carieră 128 de meciuri şi 5 goluri. În prezent, fundaşul este cotat de transfermarkt la 250.000 euro.