O copilă din Munții Apuseni face 4 ore pe drum pentru a merge la școală. "Stau câte o oră in trafic cu aerul condiționat pornit și mă supăr tare. Apoi apare sufletul ăsta"

O copilă din Munții Apuseni face două ore dus și alte două ore întors, pentru a merge la școală.

Cazul a fost făcut public de activista de mediu Rocsana Contraș, cea care face de luni de zile meditații cu copiii din zona de munte, pentru a putea merge la școală.

”Copila asta minunată, merge zilnic câte 2 ore pe jos ca să poată ajunge la microbusul școlar și încă 2 ore după-masa ca să ajungă înapoi acasă.

În cea de a doua imagine este bucătăria lor de vară. Un șopron fără pereți unde gătesc pe foc de lemne.

Primim de la munte lecții tot timpul. Când unii privesc cu admiratie mașini scumpe, haine de firmă și pietre prețioase, eu rămân fără cuvinte in fata lor. Nestematele satelor din munte. Stau câte o oră in trafic cu aerul condiționat pornit și mă supăr tare. Apoi apare sufletul ăsta. Îmi spune ca sunt zile când trebuie sa mai coboare o dată in sat la magazin.

Încă nu am găsit nici o mașină de teren care să poată urca până la căsuța lor. Și să mergi pe picioare este greu căci este rupt drumul și sunt formate niște ravene grozave. Ce pentru noi ar părea o tabăra de aventură pentru ei este viața de zi cu zi.

Îi numim pe unii oameni de munte. Îi văd mereu în drumeții echipați cu trekkings și trappers, cu windstoppere și softshelluri, cu Map My Hike la îndemâna. Nu știu nimic! Habar nu au ce înseamnă copiii munților! Mă înclin până la podea în fata ta copile și aduc cu mine atâta senin cât pentru vara toată!”, a relatat Rocsana Contraș pe Facebook.