Cât primesc pe zi suporterii închiriați de Qatar pentru Campionatul Mondial FOTO

Campionatul Mondial de fotbal începe duminică, ediția din Qatar fiind cea mai controversată din istorie.

Țara gazdă este ținta acuzelor privind respectarea drepturile omului și a multor alte probleme, iar mai nou a ieșit la iveală și faptul că micuțul stat din Golf a apelat la suporteri falși pentru a întreține atmosfera pe stadioane.

Concret, sute de pakistanezi au fost aduși ca fani de împrumut pentru echipele participante. Lor li se oferă câte 10 euro, cazare și trei mese pe zi.

Imaginile cu așa ziși fani ai Argentinei, de origine pakistaneză, au făcut înconjurul lumii, stârnind stupoare.

Each fan receives: $10 and 3 meals per day, accompanied with free accommodation. #Qatar2022 #FIFAWorldCup

