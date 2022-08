Interlopul Fane Văncică, filmat când își bate crunt amanta. Imaginile revoltătoare au ajuns în spațiul public VIDEO

Un bărbat care face parte din cunoscutul clan interlop Văncică este cercetat acum de poliție după pe imagini cu el când lovește crunt o femeie au ajuns pe rețelele de socializare.

Fane Văncică, pe numele său real Cami Niță, a ajuns cunoscut după ce l-a înjunghiat pe fiul vitreg al lui Sile Cămătaru, acum 10 ani, faptă pentru care a primit 5 ani şi 6 luni de închisoare. Deși părea că ”se cumințise”, în sensul că în dosarele care au urmat după acel incident nu a mai fost acuzat de fapte comise cu violență, ci ”doar” contrabandă cu țigări sau droguri, acum se pare că și-a reluat vechile obiceiuri.

Ajuns influencer pe internet, unde îi îndemna pe urmăritorii săi să fie ”mai buni”, Fane Văncică a ținut acum să dea o lecție de morală și și-a filmat ”pedeapsa” aplicată femeii care i-ar fi amantă.

Imagini cu impact emoțional

"În genunchi, ți-am spus. Te omor aici!", a strigat, la un moment dat, Fane Văncică.

Ulterior, într-un live făcut pe rețelele de socializare, interlopul a dezvăluit că femeia pe care a bătut-o este amanta sa.

"În primul rând vreau să-mi cer scuze față de soția mea, de Maria. În al doilea rând îmi cer scuze față de copii. Îmi iubesc prea mult soția, îmi iubesc prea mult copiii ca să nu îmi cer scuze. Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare. Am iubit-o foarte mult pe fata asta, am respectat-o... Am fost foarte gelos, când am fost naș...

Am chemat-o la mine acum patru luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de-al meu. M-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Eram beat, nu-mi luasem nici pastilele", a spus Fane Văncică, potrivit stirileprotv.

Poliția face anchetă pentru lovire sau alte violențe

Poliția Capitalei a anunțat că a început o anchetă în urma apariției imagilor, deși nu a fost depusă nicio plângere în acest sens.

”Cu privire la imaginile apărute în spațiul public, în care un bărbat lovește o femeie, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este abilitat să comunice următoarele:

Încă din cursul zilei de ieri, 29 august a.c., polițiștii Secției 16 s-au sesizat din oficiu și au demarat verificările în vederea depistării persoanelor implicate și stabilirii condițiilor în care a avut loc evenimentul.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, a anunțat Poliția Capitalei.