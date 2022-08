Sute de dosare cu traficanți de produse de lux contrafăcute care se află pe rolurile instanțelor de judecată din județele de graniță ale României, în special Giurgiu, Constanța, Galați, Bihor, dar și București relevă că ”bișnița” specifică anilor '90 continuă să fie o afacere extrem de profitabilă în România, ba chiar a luat amploare.

Sursa traficanților cu produse de lux contrafăcute este în general bazarul din Istanbul, dar și complexul Dragonul Roșu, așa cum au explicat în anchetă traficanții care au avut ghinionul să cadă în plasa polițiștilor români.

Păgubite sunt mărci aflate în topul pieței produselor de lux, de la Chanel, Dior, Armani, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Louis Vuitton, Prada, PaulShark, Thierry Mugler, Burberry, Moncler până la branduri de peste ocean, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Tom Ford sau DSQUARED2.

Reprezentanții acestor branduri de top sunt avertizați de fiecare dată de anchetatorii români că produse contrafăcute care poartă marca lor sunt comercializate în România, se constituie părți civile în proces, cer daune materiale și morale chiar și de zeci de mii de euro, dar de multe ori instanțele le resping solicitările.

Se invocă faptul că nu există probe prin care să se dovedească prejudiciul produs, atâta vreme cât marfa falsificată, găsită în custodia traficantului, nu a fost comercializată.

Multe dintre aceste dosare care au ca obiect infracţiuni la legea privind mărcile şi indicaţiile geografice se finalizează cu condamnări simbolice. Traficantul primește o amendă penală de câteva sute de lei și i se confiscă marfa.

Sunt și cazuri în care instanțele care judecă astfel de cauze lasă nesoluționate conflictele civile dintre reprezentantul mărcii și cel care a fost prins cu produse falsificate, urmând ca traficantul să fie acționat pe cale civilă pentru recuperarea prejudiciului.

Dar de nuntă pentru cumnat

Isprava unui astfel de comerciant din Oradea este relevant pentru micul trafic de cu haine și produse cosmetic de lux contrafăcute. Ion Marian Iorga a fost prins în aprilie 2019 de către polițiștii din Cluj, pe Dn1, cu Loganul burdușit cu haine, pantofi și parfumuri care aveau emblema unor mari case de modă, dar care în realitate erau falsuri. Omul avea în portbagaj costume Armani, Hermes, cămăși Ralph Lauren și Tomyy Hilfiger, pantaloni și tricouri Philipp Plein, pantaloni (blugi) “Stone Island”, “Moschino”, parfumuri Bvlgari, Christian Dior Joy, Lancome, “DolceGabbana, Gucci, Diesel, pantofi sport Converse și Lacoste etc, toate cumpărate din bazaruri din Istanbul, după cum a declarat inițial autorităților. Marfa era în valoare de 25.415,5 euro, dacă aceste produse erau autentice, au precizat anchetatorii.

Traficantul și-a justificat fapta invocând că toate acele produse avea de gând să le dea cu titlu de cadou prietenilor lui din Anglia, respectiv ca dar de nuntă unui cumnat. Având în vedere cantitatea impresionantă de mărfuri, polițiștii nu l-au crezut și au deschis dosar penal.

În anchetă, omul a început să oscileze în declarații, spunând ba că a cumpărat marfa din Dragonul Roșu, ba că a găsit-o într-o piață din România, ba că a adus-o din Turcia din bazarul Laleli, insistând asupra faptului că nu știa că produsele sunt contrafăcute, deși nu a putut să prezinte autorităților române facturi prin care să dovedească faptul că a cumpărat totul legal.

În decembrie 2021 Iorga a fost achitat de Judecătoria Oradea, însă la contestația declarată de reprezentanții brandurilor de lux prejudiciate, (HERMES INTERNATIONAL, HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBGH CO. KG, the POLO/LAUREN COMPANY L.P., PARFUMS CHRISTIAN DIOR, TOMMY HILFIGHER LICENSING B.V.), Curtea de Apel Bihor a avut cu totul altă părere. L-a găsit pe Marian Iorga vinovat și au decis confiscarea tuturor produselor contrafăcute. În plus, bărbatul s-a ales și cu o amendă penală de de 1200 lei.

Astfel de cauze sunt cu zecile în instanțele din Constanța, Giugiu, Galați și București în care inculpați sunt mici traficanți care aduc astfel de mărfuri pe care le găsim ulterior la vânzare în magazinele virtuale sau ”la stradă”.

Există însă și marea piață de produse contrafăcute aduse din Turcia, prin portul Constanța, și care ajung în România și de aici mai departe în țări din Europa. Sunt de notorietate scandalurile legate de parfurmurile de lux contrafăcute în valoare de peste trei milioane de euro aduse din Turcia în România cu complicitatea angajaților din poliție și din portul Constanța.Parfumurile erau cumpărate cu 2,3 euro flaconul și vândute ulterior clienților cu prețuri identice cu cele ale produselor autentice.

Grupul infracţional descoperit de DIICOT în martie 2021 a fost format din cetăţeni turci şi mai mulţi cetăţeni români, printre care şi un comisar şef de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, un agent şef principal de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, un inspector vamal din cadrul DGFP Galaţi - Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud şi doi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa.

Aproape 70.000 de doze de parfumuri contrafăcute, dar care purtau emblema celor mai cunoscute case, au fost depozitate într-o hală din Ilfov și de aici ar fi trebuit să ajungă să fie comercializate prin intermediul unor ”săgeți” în întreaga țară.