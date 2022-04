Informații false despre moartea lui Horațiu Mălăele, distribuite online. Reacția actorului: "Că nu muriți odată, ca să scăpați de mine"

Actorul Horațiu Mălăele a reacționat cu ironie la informațiile false care s-au propagat pe rețelele sociale vineri, 15 aprilie, anunțând decesul acestuia.

Începând de dimineață, un necrolog dintr-o publicație locală care anunța moartea marelui actor Horațiu Mălăele a fost preluat și distribuit pe rețelele sociale, fără ca informația să fie verificată.

Când a auzit despre anunțul decesului său, Horațiu Mălăele a reacționat în stilul său, cu umor, printr-o postare pe Facebook.

„Că nu muriți odată, ca să scăpați de mine” a fost mesajul, însoțit de o caricatură care îl înfățișează pe Horațiu Mălăele.

Reacțiile admiratorilor săi

"Ce am plâns eu până am înțeles că e o glumă proastă! Niște prostovani, că altfel nu am cum să-i numesc!".

"Doamne, slavă Domnului că sunteți bine! Citirea acelei grosolane "fake news" m-a bulversat pe moment. Apoi m-am revoltat crunt! Cred că cei care fac astfel de "stiri" trebuie sancționați! Este impardonabil!".

"Sincer, chiar mă speriasem!".

"Ce tare m-am necăjit!".

"Mi-a stat inima în loc! Cum să moară Horațiu Mălăele!".

Unii s-au înfuriat: "Terminați cu mizeriile de postări în care anunțați (fals) că au murit diverși oameni de valoare!

Cei care mai distribuiți și comentați la postări false de felul ăsta, fără să verificați, sunteți cei care faceți lumea asta mai urâtă decât e, doar pentru că sunteți prea leneși să verificați ori prea proști să vă vină ideea să verificați. Acum îl îngropați de viu pe Horațiu Mălăele.

Nu am nici un regret să curăț lista de astfel de personaje.

L.E. Nu am dat link spre astfel de pagini, că le-aș face un serviciu. Vă știți voi care ați distribuit și ați comentat cu ieftinul RIP…".

Marian Râlea a aflat de la televizor că a murit

În decembrie 2017, ProTV a difuzat o știre potrivit căreia "Marian Râlea a murit", iar actorul a intrat în direct pentru a dezminți informatia.

"M-au sunat prietenii să vadă ce e cu mine. Sunt în viață și nici măcar nu am fost bolnav în ultima vreme", a declarat atunci actorul Marian Râlea pentru postul TV.