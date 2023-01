De ce nu plătim o factură mai mică la gaze dacă prețul acestora a scăzut pe bursele europene. ”La noi consumatorul este sclav, nu contează”

Prețul gazelor a scăzut pe bursele europene, practic distribuitorii îl achiziționează acum la prețul de dinainte de războiul din Ucraina. Cu toate acestea, nu sunt obligați să scadă și prețul facturii pentru consumator.

Prețurile gazelor naturale din Europa au scăzut la cel mai scăzut nivel din septembrie 2021, deoarece perspectivele de aprovizionare au primit un impuls, cu stocurile complete din China, forțând cumpărătorii să trimită mărfuri cu GNL pe continent, scrie Bloomberg.

Gazele naturale cu livrare în februarie 2023 costă acum 55,45 euro/MWh, iar de la începutul anului s-au ieftinit cu 27%, potrivit sursei citate.

Scăderea vine în contextul în care iarna este mai blândă în Europa decât se estima. Pe de altă parte, importatorii de gaze din China încearcă să devieze către Europa navele, în contextul prețurilor mici din statul asiatic și al stocurilor mari.

În România, prețurile gazelor sunt plafonate de stat pentru consumatorii casnici la prețul de 0,31 lei pe KWh. Este un preț mai mare decât cel de pe bursa olandeză.

Vom vedea și noi facturi mai mici?

Expertul în energie, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă spune că de fapt mecanismul care ar trebui să-i ajute pe români să treacă peste situația de criză, acum nu-i mai ajută ci din contră.

”Discuția comportă 3 direcții.

Deci în momentul în care s-a impus 0,31 lei pe kilowatt prețul pe bursă era cel puțin dublu. Au fost situații în care a fost chiar de 5 ori mai mare sau chiar de 6 ori mai mare decât este prețul de achiziții actual. Deci am această valoare de 0,31 care nu este în concordanță cu cerințele actuale.

Totuși, prețul de achiziție este este 0,18 lei pe kilowatt-oră deci asta demonstrează că în momentul de față, ținând seama de toate costurile care au existat în 2022 prețul e mult, mult mai mic decât prețul la momentul în care s-a stabilit 0,31 lei/KWh și a necesitat o regândire a prețui.

În al doilea rând, dacă ne uităm pe site-ul ANR-ului, vedem că toți furnizorii mari care ofertează preț pentru gaze naturale vând la 0,31 lei. Și e normal să fie așa pentru că furnizorul se gândește că dacă statul zice 0,31 lei este prețul plafonat, de ce să vin eu să-l dau cu 0,25-0,27? Chiar dacă pot, de ce să dau? N-am de ce să dau cu 0,31 că așa zis satul că ăsta e prețul corect, deci sub nicio formă nu vedem, datorită acestei plafonări, un o scădere a prețului ofertat.

Ca atare, consumatorii care să spunem astăzi ar dori să se reorienteze către un furnizor, n-au cum să sau n-au de ce s-o facă. Pentru că ei plătesc 0,31 lei/KWhc oricum. De ce să-și schimbe furnizorul, de ce să meargă la altcineva? Deci e imposibil ca prețul să scadă ținând la 0,31 lei prețul plafonat.

Este o chestie care ține de normalitatea pieței în general.

Iar a treia mare chestiune este că în România contractele se fac pe un an de zile. Asta înseamnă că în general contracte în România se fac în luna iulie sau toamnă deci în perioada vară-toamnă sunt. Până atunci, prețul este fix. Acest lucru înseamnă că indiferent ce se întâmplă în piață, singura variantă să scadă într-adevăr prețul pe factură este să mergi la un alt furnizor, dar degeaba te duci la un alt furnizor prin mecanismul impus de stat că nu vrei obține un preț mai mic de fapt.

Și atunci românul de rând este condamnat să plătească un preț mai mare prin mecanismul de plafonare. Deci culmea, mecanismul care ar trebui să-l ajute este mecanismul care îl ține la un preț ridicat”, a explicat Dumitru Chisăliță.

De ce nu are statul interesul să scadă plafonul

Astfel, statul nu are niciun interes direct să scadă plafonul însă nu face acest lucru pentru a-l proteja pe furnizor care poate a luat o mare cantitate de gaze la preț mai mare ci din alte considerente.

”Deci fiecare acționează în interesul propriu. Deci furnizorul are interesul ca prețul să fie cât mai mare, statul are și el interesul să câștige cât mai mult la buget. Preț mare înseamnă TVA mare și atunci cumva cele două părți sunt satisfăcute.

Însă dacă ne uităm în alte țări din Uniunea Europeană, vedem că sunt țări în care să spunem este un win-win furnizor, buget de stat, consumator. Dar în România consumatori niște sclavi care nu contează”, a spus Dumitru Chisăliță.

Deci 0,24 lei pe kilowatt este un preț care se poate susține de unii furnizori, nu zic neapărat de toți, dar se poate susține. Pe de altă parte, dacă costul este de 0,25 asta înseamnă că statul o să dea furnizorilor 0,01 lei compensare.

Dacă eu, stat, pun 0,24 lei n-o să mai stea toți furnizorii la 0,38 lei. Poate n-o să vină la 0,24 lei o să vină la 0,27 lei, 0,28 lei, 0,25 lei și atunci față de un client care are în momentul de față în contract, zice 0,5 lei nu va mai vrea să stea la acel furnizor și ma merge către un altul care are un tarif mai mic”, a mai spus expertul