Româncă ajunsă pentru prima dată în Grecia, după ani de vacanțe petrecute în Italia sau pe Coasta de Azur: „Ospitalitatea nu poate fi descrisă în cuvinte”

O româncă, obișnuită cu vacanțele în Italia sau Coasta de Azur și ajunsă pentru prima dată în Grecia, a povestit pe grupul de Facebook Forum Grecia, impresiile de călătorie. Românca s-a declarat fascinată de Grecia. „Mă tot mir cum am putut fi atât de reticentă cu privire la Grecia”, a scris Viorela Pantiș.



„Încep prin a mărturisi că vreme de ani buni, destinația mi se părea... cum să spun.... Undeva la coada clasamentului în mintea mea. Nu cunosc decât foarte puțini conaționali care să nu fi fost măcar o dată la greci, văzusem sute de poze, deci îmi imaginam că e ca la noi la mare, dar cu un drum de minim 12 ore și prețuri în euro.

Înțelesesem că sunt și zone waw, dar greu accesibile. Așa că mereu am optat pentru Coasta de Azur sau Italia, care rămâne și acum pentru noi o destinație minunată”, și-a început Viorela postarea.

Românca a arătat că a plecat din Arad în jurul orei 13.00 și a ajuns în Grecia a doua zi în Grecia, după o noapte petrecută în Skopje.

„Nu voi intra (decât la cerere) în detalii despre cazare și regiune, dar vreau să spun că:

- mă tot mir cum am putut fi atât de reticentă cu privire la Grecia;

- ospitalitatea nu poate fi descrisă în cuvinte. De la viteza cu care ești întâmpinat cu apă rece, la deserturile din partea casei și până la amabilitatea cu care îți mulțumesc, angajații din HORECA te fac rapid să înțelegi ce înseamnă omenia și cum ar trebui să decurgă orice ieșire la restaurant;

- marea și plajele sunt pur și simplu pe toate gusturile, la câteva zeci de km cu mașina se pot descoperi varietăți de peisaje;

- ritmul de viață al grecilor pare să aibă drept cuvânt-cheie "relaxare". În 10 zile nu am simțit nicăieri grabă sau nervi.

- mâncarea este senzațională, indiferent că ești fan grătare sau mai degrabă vegetarian, nu există tavernă în care să nu găsești ceva pe plac;

- prețurile sunt mai mult decât decente și porțiile în general generoase;

- grecii își pun în valoare istoria și arhitectura, pe care o respectă cu sfințenie. În 10 zile am văzut un singur panou publicitar care nu se încadra în coloristica de la malul mării;

- natura a fost incredibil de generoasă în această țară. E perfect plauzibil să te plimbi printr-un oraș și să simți miros de rozmarin sau lămâi din curțile localnicilor;

- din nou și din nou, îmi rămâne în minte și în suflet ospitalitatea pe care eu, una, nu am mai întâlnit-o la noi decât în destinațiile de munte”, a mai scris românca pe forumul dedicat vacanțelor în Grecia.