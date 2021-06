Copiii adoptati in anii '90 in strainatate isi cauta familiile ramase acasa. Romanca din Irlanda care ii ajuta sa-si regaseasca fratii si parintii

Ileana Cunniffe Baiescu si-a regasit fratele dupa 26 de ani. Foto: Facebook/ The never forgotten Romanian children

O pagina de pe reteaua de socializare Facebook, deschisa in urma cu sase ani, a contribuit la reunirea a peste 1.200 de familii de romani despartite in urma cu zeci de ani.

Tineri care au fost adoptati in strainatate in perioada anilor '90, incearca prin intermediul paginii "The never forgotten children of Romania" - "Copiii niciodata uitati ai Romaniei" sa isi gaseasa parintii sau fratii ramasi in Romania. Multi au reusit, dar multi altii spera in continuare sa obtina informatii despre cei care au ramas in tara.

"Sute de copii adoptati din Romania sunt aici, in cautarea familiilor lor biologice! Fiecare asteapta cu nerabdare sa-si cunoasca mama care i-a dat viata, tatal, fratii si surorile, pentru ca asa cum spune o dulce vorba romaneasca, "sangele apa nu se face". Cu totii au acelasi vis: sa afle de unde au plecat, sa-si cunoasca radacinile romanesti. Este datoria noastra, a fiecaruia sa le fim alaturi, sa ii sustinem si sa-i ajutam. Va rugam sa distribuiti in numar cat mai mare acest anunt. Multumim foarte mult!!", astfel arata un anunt care a fost fixat la inceputul paginii de pe Facebook.

Ultimul "strigat de ajutor"

Mai jos se afla ultimul "strigat de ajutor", din partea unei tinere adoptate in SUA, care incearca sa isi gaseasca familia din Romania. "Numele meu romanesc a fost Ciurar Maria, m-am nascut in municipiul Alba Iulia la data de 4 februarie 1993. La varsta de doi ani, am fost adoptata de o familie minunata, dar dorinta mea a fost intotdeauna sa-mi cunosc si radacinile romanesti. Asadar, sunt in cautarea mamei mele biologice, pe atunci numita Ciurar Crucita.

La nasterea mea, Crucita locuia fara forme legale, in orasul Teius apoi dupa adoptie, in Lugoj, fiind in concubinaj cu Adrian Carpaci. Apelez cu multa speranta la retelele de socializare si aceasta pagina dedicata copiilor adoptati din Romania, poate aici, cu ajutorul tuturor, voi reusi si sa-mi gasesc familia biologica. Va rog din suflet sa-mi distribuiti foarte mult anuntul. Apreciez enorm de mult ajutorul vostru!!", sustine tanara in varsta de 28 de ani.

Ca dupa aproape fiecare postare de acest tip, zeci de romani au inceput investigatiile pentru a o ajuta pe Maria. Sunt cautate numele de pe Facebook care se potrivesc cu cel din anunt si se apeleaza la persoane din lista acestora pentru a confirma sau infirma legatura de rudenie. Uneori, rudele sunt gasite dupa cateva zile, alteori dureaza saptamani sau chiar luni. In multe situatii, insa, cautarile nu au dat rezultate. Atunci cand povestea are "happy end" se posteaza expresia "familie regasita". Unii dintre acestia au fost abandonati la nastere in orfelinate din Romania, de unde au fost adoptati de familii venite din strainatate. Pentru acestia cautarea este mai dificila, dar au fost multe situatii in care si-au regasit parintii sau fratii dupa aproape 30 de ani.

Povestea din spatele platformei

"The never forgotten children of Romania" a fost o idee a Ilenei Cunniffe Baiescu, o romanca stabilita la Gallway - in Irlanda, care a trecut si ea printr-o situatie asemanatoare. Ileana a fost multi ani in cautarea fratilor dati spre adoptie in strainatate in anii '90. Si-a gasit una dintre surori in Anglia si si-a cautat vreme indelungata celalalt frate, dat spre adoptie in vara anului 1990, la varsta de 3 ani. Asa a ajuns sa lanseze in ianuarie 2015, pagina de pe Facebook, care este de fapt o platforma dedicata celor care vor sa-si cunoasca radacinile. Ileana si-a regasit fratele in 2016, dupa 14 luni de cautari. A fost al 70-lea caz rezolvat. Comunitatea platformei numara in prezent aproape 130.000 de membri.

"In ultimii 6 ani, impreuna cu o minunata echipa de voluntari, am ajutat peste 1.200 de copii adoptati din Romania sa gaseasca si sa se reuneasca cu familiile lor de nastere. Tot ceea ce facem este voluntar si gratuit. Reunirea familiilor este ceea ce reusim cel mai bine, dar este atat de coplesitoare, sfasietoare si extrem de dificila atunci cand ajungem adesea la usa unei familii foarte sarace. Atat de multi dintre ei inca se lupta intr-o saracie greu de descris. Nu putem schimba viata tuturor, dar ne-am dori sa putem face o mica diferenta pentru cativa dintre ei", spune Ileana Cunniffe Baiescu, intr-o postare pe reteaua de socializare, prin care solicita ajutor financiar pentru a face ca reintalnirea tinerilor cu familiile lor, unele foarte sarace, sa fie una si mai fericita.

Ileana se implica si in alte activitati de caritate, de sprijin a unor familii defavorizate din Romania care nu au legatura cu copii adoptati in strainatate. Din experienta ei de pana acum, Ileana a observat ca majoritatea acestor adulti se tem ca familiile nu mai sunt in viata sau ca nu vor dori sa stie de existenta lor. Se tem de reactia parintilor. In 98% dintre cazurile solutionate, adauga ea, parintii au vrut sa isi cunoasca copiii.

Potrivit unor informatii neoficiale in perioada anilor '90 au peste 10.000 de copii romani au ajuns la familii adoptive din strainatate. Alte surse spun ca numarul copiiilor romani dati spre adoptie ar fi mult mai mare. In perioada respectiva, Romania a fost un veritabil "el dorado" pentru adoptiile internationale. Multi dintre copiii aflati in orfelinate din tara au ajuns in strainatate fara a fi realizata documentatia legala.