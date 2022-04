Rușii au otrăvit produsele unei fabrici de dulciuri din Bucha. Zona a fost minată

În orașul Bucha, din regiunea Kiev, forțele de ocupație ruse au minat teritoriul fabricii de cofetărie Delicia și au otrăvit produse.

Conducerea fabricii a relatat acest fapt pe Facebook, iar Consiliul municipiului Bucha în Telegram.

„Dragă comunitate din Bucha! Vă rugăm să nu mergeți la fabrica de cofetărie Delicia, pentru că rasiștii au minat teritoriul fabricii și au otrăvit prăjiturile. Ne amintim pericolul”, se spune în comunicat.

Potrivit Statului Major de la Kiev, situația din districtul Bucha este tensionată, dar sub control: în special, comunitățile Makariv și Irpin sunt sub controlul ucrainenilor. Ocupanții au părăsit Gostomel, dar inamicul a înaintat pe teritoriul comunității Bucha.

What the hell is in their heads. To poison cookies…

(Photo from the previous life) pic.twitter.com/Te7F8I0vHW— katerina sergatskova (@KSergatskova) April 1, 2022