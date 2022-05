La o zi după ce a pierdut titlul, Liverpool a anunțat deja primul transfer

Liverpool s-a mișcat rapid pe piața transferurilor și a confirmat deja prima mutare a verii.

Coromoranii au pierdut titlul în Anglia, dar pregătesc deja sezonul viitor. Clubul englez a anunțat transferul lui Fabio Carvalho, un atacant portughez de 19 ani care a jucat un rol cheie în promovarea celor de la Fulham.

El a marcat 10 goluri și a dat 8 pase de gol pentru echipa londoneză, care a câștigat liga secundă și a revenit în Premier League.

Născut în Torres Vedras (Portugalia), Carvalho s-a mutat de mic în Albion și a jucat pentru echipele Angliei la Under 16, 17 și 18. Însă în acest an, Carvalho a decis să reprezinte Portugalia și a fost convocat la naționala de tineret a lusitanilor.

Liverpool va juca pe 28 mai finala Ligii Campionilor contra celor de la Liverpool.

The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022