3 cele mai interesante tendințe de eyeliner din 2022 care vor fi *peste tot*

A venit momentul adevărului! Vă plac tendințele, iar cu începutul anului 2022, chiar era necesar să stabilim împreună trendurile în materie de makeup simplu, smokey sau cu eyeliner! Dincolo de un machiaj de zi al ochilor, de sprâncene creionate, fard de pleoape în două tonuri, ne-am gândit să venim cu noi abordări pentru aplicarea tușului de ochi.

Dar, bineînțeles, nicio tendință nu este permanentă. După cum am aflat în ultimii ani de pandemie, viața este incertă și, deși ai putea sări peste un make-up extravagant, cum ar fi un creion de ochi sau un eyeliner neon, sunt anumite tendințe care sperăm să rămână cu noi de-a lungul anului!

Așa că, dacă ești gata să ni te alături, nouă și partenerilor noștri Oriflame, care au fost mai mult decât drăguți să ne ajute să alcătuim acest top de tendințe de beauty, continuă să derulezi pentru a citi acest articol unde vei afla cele mai frumoase look-uri pe care le vei vedea peste tot anul acesta!

Eyeliner – Cum aplici corect tușul de ochi?

Chiar dacă nu ești acel tip de persoană interesată de un makeup mai complex, a folosi eyeliner este un lucru standard pentru cele mai multe doamne și domnișoare chiar și atunci când vine vorba de o rutină de beauty pentru o zi de birou. Când este aplicat corect, un produs gel într-o nuanță puternică cum ar fi un eyeliner black îți poate înviora ochii, atragând atenția asupra lor.

Probabil că nu există un produs de beauty mai popular decât este un eyeliner pentru a crea un look care evidențiază proeminent ochii. Fie că îl preferi în variantă liquid sau gel, un eyeliner face parte din categoria de produse versatile, dar de bază, care ar trebui să fie în geanta de cosmetice a tuturor.

Sfaturi de beauty pentru aplicarea corectă a tușului de ochi

Să începem cu câteva lucruri pe care trebuie să le eviți atunci când aplici eyeliner. În cazul în care folosești liner liquid sau gel în locul unui eyeliner tip cariocă, s-ar putea să simți nevoia să întinzi pleoapa pentru a crea o zonă de aplicare mai netedă.

Aplică eyeliner gel sau liquid fără să tragi de pleoapă!

Fă tot posibilul să nu mai întinzi pleoapa, oricât de tentant ar fi, întrucât pe termen lung nu faci altceva decât să slăbești mușchiul facial și să încurajezi apariția prematură a ridurilor. În schimb, poți încerca să trasezi linii scurte sau punctate, pe care să le conectezi din mai multe mișcări.

Folosește instrumente ajutătoare pentru a trasa corect eyeliner pe ochi

O altă modalitate prin care poți aplica corect eyeliner este să folosești la aplicare două bucăți de adeziv. Așează cele două bucățele de bandă adezivă sub linia de jos a genelor în colțul exterior al fiecărui ochi, îndreptându-le pe diagonală în sus, spre tâmple și trasează ajutându-te de marcajul lor.

Începe să aplici eyeliner la ochiul cu care ai de obicei probleme

Pentru a obține un look de invidiat într-un timp cât mai scurt, te sfătuim să începi să aplici eyeliner la ochiul cu care de obicei te chinui, întrucât vei economisi timp de la încercarea de a face ca ochiul mai puțin dominant să arate absolut perfect ca parte dominantă. Această metodă te ajută, de asemenea, să exersezi pe partea mai puțin dominantă și te face să te concentrezi să faci codițele de eyeliner cât mai corect posibil.

Top 3 tendințe de eyeliner pe care vei începe să le vezi anul acesta

Când alegi produse de beauty nu te gândi că trebuie să investești foarte mulți lei. Spre exemplu, un liner gel în nuanță black intens nu va depăși 50 lei. La Oriflame, prețurile variază între 8,99 lei și 49,99 lei pentru eyeliner tip creion, gel sau liner liquid.

#1. Eyeliner neon pentru un look gata de petrecere

Un makeup îndrăzneț cu eyeliner neon este una dintre tendințele noastre preferate pentru 2022, pentru că poate reprezenta un look excepțional de la sine, fără a fi necesară aplicarea fardului de pleoape. Fie că preferi să te machiezi pentru o petrecere ori chiar pentru o ieșire în oraș, acest tip de makeup îți va evidenția latura petrecăreață mai mult decât o pot face niște simple accesorii.

S-ar putea să fie nevoie de câteva încercări pentru a recrea perfect un look îndrăzneț cu liner liquid, dar un eyeliner de ochi cariocă te va ajuta să desenezi pe o linie curată, fără a trage de pleoapă sau a depăși conturul ochilor.

Încearcă creionul liner OnColor Perfect Duo de la Oriflame și vei descoperi că poți crea un look senzațional cu ajutorul unui liner în două nuanțe care nu depășește suma de 10 lei. Așadar, regula în alegerea machiajului ochilor nu este să investești foarte mulți lei pe produse, ci să alegi acele produse potrivite, care să îți ușureze munca.

#2. Beauty: Tendință minimalistă de eyeliner cu codițe geometrice pentru 2022

Pentru acelea dintre voi cărora ochii de pisică le dau mari bătăi de cap, această tendință de eyeliner pentru machiajul ochilor poate reprezenta întocmai varianta ideală de aplicare a unui black liner în nuanță intensă.

Acestă tendință de beauty pentru un look de excepție este mult mai ușor de reprodus decât un look all black cu eyeliner – trebuie doar să alegi un eyeliner de tipul unui creion sau un liner lichid în culoarea ta preferată (imaginează-ți cum s-ar vedea un auriu strălucitor) și să desenezi un mic triunghi pe colțurile exterioare ale ochilor.

Vei stârni cel puțin admirație, iar dacă alegi o nuanță mai neobișnuită, cu siguranță ți se vor adresa câteva întrebări pentru a împărtăși din secretele tale. La Oriflame găsești un eyeliner la preț bun, iar cu doar 20-30 lei poți construi un look geometric extraordinar.

#3. Look all black cu eyeliner ușor difuzat pe pleoape

Un alt look care va fi anul acesta în tendințe este acela neglijent. Cui nu-i place un look dezordonat, care în realitate a fost făcut cu mare atenție? Ei bine, împreună cu partenerii noștri de la Oriflame, ne-am gândit să îți propunem o idee de look de efect.

Alege un eyeliner în nuanța ta preferată și tipul de liner dorit. De preferat ar fi să alegi un liner care poate fi ușor de manevrat pentru a nu te chinui atunci când aplici culoarea pe pleoape. Pentru un look reușit, îți recomandăm să alegi un liner dermatograf, care poate fi ușor estompat.

Sfat de beauty:

Un astfel de eyeliner la un preț bun, de doar 15 lei, este The One High Impact. Cu acest eyeliner poți crea un look relativ simplu și foarte rapid. Trebuie să aplici puțin eyeliner în colțul ochiului, iar apoi să urmărești conturul cu o pensulă pentru a estompa culoarea și pentru a crea efectul dezordonat dorit.

Pentru și mai multe sfaturi utile în aplicarea unui liner și crearea unor look-uri senzaționale, te invităm să-ți faci cont Oriflame, iar în acest fel vei primi și câteva reduceri și promoții la produsele deja reduse! Intră chiar acum pe Oriflame.ro și începe-ți călătoria în zona de beauty!

