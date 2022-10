O expoziție de afișe cu jocuri de cuvinte obscene stârnește controverse. ”Biată Timişoară, ce-ai ajuns!”

O expoziţie cu afişe, între care unul care include un joc de cuvinte cu conotaţii obscene, a fost amplasată în Piaţa Unirii din Timişoara, chiar în faţa unei şcoli, stârnind reacţii pe reţelele de socializare.

Subprefectul de Timiş Ovidiu Drăgănescu a făcut trimitere chiar la Codul Penal în care sunt prevăzute pedepse de la 3 luni la 2 ani de închisoaere sau amendă pentru ultraj contra bunelor moravuri. Fostul primar al municipiului Timişoara Nicolae Robu a reacţionat şi el, întrebându-se unde a ajuns oraşul. Organizatorii au transmis însă că expoziţia ”are o miză socială şi dezbate subiectul violenţei de gen şi a ciclului de abuz asupra femeilor”.

Ads

Expoziţia ”On Her Side/De partea ei”, produsă de Asociaţia Culturală Contrasens, a stârnit mai multe reacţii pe reţelele de socializare.

Subprefectul de Timiş Ovidiu Drăgănescu şi-a exprimat speranţa că arta stradală nu va ”evolua prea tare”.

”Sper ca arta stradală să nu evolueze prea tare şi să ajungem, de ex., la palme date trecătorilor de către un ”artist” care iarăşi ne va spune apoi că nu înţelegem arta. În legătură cu aşa-zisa operă de artă stradală din centrul Timişoarei, amintesc că în Codul penal, partea specială, Titlul VIII - Infracţiuni care aduc atigere unor relaţii privind convieţuirea socială este cuprins în Capitolul I - Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. Articolul 373: Ultrajul contra bunelor moravuri ”, a scris pe Facebook, Ovidiu Drăgănescu.

Şi fostul primar al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a reacţionat pe Facebook.

”Biată Timişoară, ce-ai ajuns! (...) Administraţia Fritz ne prezintă, în superba noastră Piaţa Unirii, o mostră de “artă”, în acord cu cât îi duce pe ei mintea. Priviţi-o, în poza ataşată şi… oripilaţi-vă! Ce se poate spune: Zero proiecte, Zero minte!”, a scris Robu.

Ads

Organizatorii expoziţiei au explicat, într-un comunicat de presă, că expoziţia are o miză socială şi dezbate subiectul violenţei de gen.

”Expoziţia On Her Side/ De partea ei, produsă de Asociaţia Culturală Contrasens, este finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de Proiecte Timişoara, pe concurs de proiecte 2022, are o miză socială şi dezbate subiectul violenţei de gen şi a ciclului de abuz asupra femeilor. Am lucrat în ateliere de pregătire cu peste 200 de femei care au experimentat violenţa. Am susţinut prin proiect producţia a 31 lucrări noi de artă contemporană şi am susţinut 29 de artişti contemporani. Lucrările artiştilor îţi spun în faţă că se practică violenţa în varii feluri, că e vorba de multă violenţă în jurul nostru şi că există această problemă în societate, o societate în care multe femei victime se tem şi le e ruşine să vorbească despre acest subiect”, au susţinut organizatorii.

Expoziţie ”On Her Side / De partea ei” este curatoriată de Dana Sarmeş şi Simona Constantin.

Ads

Artiştii prezenţi în expoziţie sunt: Ana Adam, Liliana Basarab, Irina Botea Bucan, Ciprian Chirileanu, Claudiu Cobilanschi, Suzana Dan, Jon Dean, Simona Homorodean, Pusha Petrov, Lea Rasovszky, Renée Renard, Ioana Stanca şi Iulia Toma.

Expoziţia de la Centrul de Proiecte Timişoara este completată de o expoziţie de afişe prezente în Piaţa Unirii, realizate de Florin Arhire, Grupul Balamuc, Oana Barbonie, Benedek Levente, cultatum, Maks Graur, Loredana Ilie, Evelyne Krall, Cynthia Loris, Raluca Paraschiv, Ana Petrovici-Popescu, George Roşu, Denis Sulinţan, Sabina Suru, Jaakko Tikkanen, Andrei Tudose şi Ioana Truşcă.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 1-30 octombrie, la Centrul de Proiecte Timişoara şi în Piaţa Unirii, de marţi până duminică, între 10.00 – 20.00. Intrarea este liberă.