Importurile de combustibili fosili din Rusia realizate de țările Uniunii Europene de la începutul invaziei din Ucraina au ajuns la valori colosale, constituind cu adevărat o ”finanțare” a războiului. Germania, Turcia, Țările de Jos și Italia au plătit Moscovei cele mai mari sume din Europa, care a băgat în visteria Moscovei numai puțin de 100 de miliarde de euro din februarie 2022 și până la 30 septembrie.

Ads

Germania a înregistrat importuri de combustibili fosili din Rusia, de la începutul războiului din Ucraina și până la sfârșitul lui septembrie 2022 în valoare totală de 23,753 de miliarde de euro (petrol – 9,996 miliarde, gaze – 13,216 miliarde, cărbune – 541 milioane), Turcia – 15,385 miliarde de euro (petrol - 7,936 miliarde, gaze – 6,147 miliarde, cărbune – 1,302 miliarde), Țările de Jos – 12,645 miliarde de euro (petrol- 11,304 miliarde, gaze – 470 milioane, cărbune-871 milioane), iar România – 2,701 miliarde (petrol - 1,946 miliarde, gaze – 755 milioane), potrivit Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Să menționăm faptul că cel mai mare importator de combustibili fosili din Rusia, în aceeași perioadă, a fost China care a plătit 39,098 de miliarde de euro.

Ads

SUA și Occidentul au gândit lovitura de grație pentru Putin: I-au blocat ultima mutare

În topul general, după cele 4 țări europene enumerate mai jos, urmează Polonia, Bulgaria, Franța, Belgia, Austria, Spania etc. Chiar dacă este în război cu Rusia, Ucraina a cumpărat gaze din Rusia de 1,027 miliarde de euro, iar cel mai puțin din UE a achiziționat Finlanda.

În timp ce importurile de cărbune din Rusia s-au oprit și importurile de gaze au scăzut dramatic, UE continuă să importe țiței, produse petroliere, GNL și gaze prin conducte în valoare de aproximativ 260 de milioane euro pe zi.

Exporturile de combustibili fosili ale Rusiei au reluat scăderea în septembrie, veniturile estimate scăzând cu 14% față de august. Cele mai mari pierderi au fost în exporturile de gaze către Europa și în exporturile de țiței la nivel global.

Ads

Putin primește o lovitură puternică din partea UE: Finanțarea războiului Rusiei în mare pericol

Valoarea totală a combustibililor fosili pe care Rusia i-a exportat în UE de la începutul invaziei Ucrainei a depășit 100 de miliarde de euro până la sfârșitul lunii septembrie, conform CREA.

UE a rămas cel mai mare importator de combustibili fosili din Rusia în septembrie. În UE, importurile Germaniei au înregistrat o scădere abruptă din cauza întreruperii livrărilor de gaze prin conducta Nord Stream.

Importurile de țiței au fost în mare parte stabile, în timp ce Grecia a înregistrat o creștere a importurilor de produse petroliere. Franța a fost principalul importator de GNL, cu volume neschimbate față de august.