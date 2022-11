În mai multe orașe din Ucraina s-au înregistrat explozii marți după-amiază. Rachete rusești au lovit, în principal, instalații de furnizare a energiei electrice.

O alertă aeriană a fost impusă, marți, în toată Ucraina. ”Rusia răspunde la discursul puternic al lui Zelensky la G20 cu un nou atac cu rachete. Crede cineva serios că Kremlinul dorește cu adevărat pacea?” a transmis Andrii Yermak, șeful Biroului președintelui Ucrainei, citat de Nexta.

Astfel, șeful administrației militare regionale Sumy, Dmytro Jivitski, a raportat despre apariția unei întreruperi de urgență a energiei electrice. Șeful administrației militare din Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a transmis că au existat atacuri cu rachete asupra orașului.

Primarul orașului Rivne a raportat despre ”sosiri” la o instalație de infrastructură critică, respectiv de alimentare cu energie electrică. La fel s-a întâmplat și în Harkov, unde metroul și transportul electric terestru au fost oprite în oraș.

De asemenea, orașul Zhytomyr a rămas complet fără electricitate în urma bombardamentelor rusești. Acest lucru a fost raportat de primarul orașului, Serhiy Sukhomlin. Și în Lviv s-au auzit explozii, potrivit primarului.

O explozie puternică s-a auzit marţi după-amiază și în Kiev, la aproximativ 45 de minute după ce au sunat sirenele de avertizare pentru raid aerian.

There were two hits in total, Tymoshenko said. Several missiles were destroyed by air defense forces. pic.twitter.com/GlJclLBvyr— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022