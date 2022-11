O explozie la o școală din Afganistan a ucis miercuri, 30 noiembrie, cel puțin 23 de oameni.

Alte 30 de persoane au fost rănite, miercuri, într-o explozie la o şcoală coranică, în oraşul Aybak, în nordul Afganistanului, anunţă surse spitaliceşti, relatează AFP.

”Sunt toţi copii şi oameni obişnuiţi”, a declarat AFP, sub protecţia anonimatului, un medic de la spitalul din Aybak, capitala provinciei Samangan.

At least 10 religious students died in today's blast in Samangan

At least 10 religious students died in today's blast in Samangan

Abdul Nafi Takur, spokesman of Taliban's interior ministry said that at least 10 students killed and many others wounded in a blast in Aybak city, Samangan but sources told Aamaj 15 killed and 28 injured.