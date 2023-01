Explozie puternică într-o moschee din Pakistan. Cel puțin 90 de persoane au fost rănite VIDEO

O explozie s-a produs luni în interiorul unei moschei din oraşul Peshawar, situat în nord-vestul Pakistanului, unde numeroase persoane se adunaseră pentru rugăciune, a anunţat un ofiţer de poliţie, transmit Reuters şi AFP.

''O parte a clădirii a căzut şi credem că mai multe persoane se află sub dărâmături'', a afirmat ofiţerul de poliţie Sikandar Khan.

Mohammad Asim, purtător de cuvânt al spitalului Lady Reading din Peshawar, a spus că unitatea medicală a primit 90 de răniţi, dintre care unii în stare critică.

O fotografie difuzată de media locală arată oameni adunaţi în jurul zidului prăbuşit al moscheii.

Potrivit unor surse spitaliceşti şi din poliţie citate de AFP, deflagraţia s-a soldat cu morţi.

One side of the mosque has collapsed.

More than 50 injured. Death numbers not known yet. Emergency declared in nearby hospitals pic.twitter.com/F9VF5a3a4d— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 30, 2023