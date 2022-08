Imagini cu explozia unei mașini în care s-ar fi aflat un ”colaborator” al invadatorilor ruși din regiunea ucraineană Luhansk a fost făcut public.

Explozia a avut loc pe 11 august, iar colaboratorul ar fi decedat câteva zile mai târziu la spital unde a fost internat cu arsuri grave.

În mașină se afla colaboratorul Askyar Laishev, șeful ”centrului de servicii al Ministerului Afacerilor Interne" din Starobilsk, regiunea Luhansk.

The car was blown up on August 11, and a few days later he died in the hospital. pic.twitter.com/6vsHVVsUZ7— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 26, 2022