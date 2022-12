Explozie într-un restaurant din Turcia. Cel puțin șapte oameni au murit VIDEO

O explozie urmată de un incendiu a avut loc vineri, 30 decembrie, într-un restaurant din provincia Aydin, în vestul Turciei.

Din primele informații, cel puțin șapte oameni au murit și cinci au fost răniți. Presa locală relatează că trei dintre victime erau copii, iar patru, femei.

Guvernatorul provinciei a declarat că explozia s-ar fi produs în timp ce personalul înlocuia o butelie de gaz goală folosită în bucătărie, potrivit biziday.ro

