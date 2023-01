Conducta de gaz care leagă Lituania şi Letonia a fost afectată vineri, 13 ianuarie, de o explozie. Potrivit operatorului lituanian de transport de gaze Amber Grid, deocamdată nu există nicio dovadă că ar fi vorba despre un atac, informează Reuters.

O înregistrare video publicată de televiziunea publică lituaniană LRT arată un incendiu care se manifestă la locul exploziei, în regiunea Panevezys din nordul Lituaniei.

Public broadcaster LRT reports that the entire town of Pasvalys, located in northern Lithuania, has evacuated due to the situation. pic.twitter.com/lge9aqNc88— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 13, 2023