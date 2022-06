Un psihiatru celebru susține existența unui tărâm dincolo de cel fizic: Mintea poate supraviețui morții trupului VIDEO

Bruce Greyson, un psihiatru celebru din Statele Unite, autor al cărții ”After” (”După”), a studiat experiențele din apropierea morții mai bine de 45 de ani și a fost martorul unor momente extraordinare, de necrezut la prima vedere. Dar el vorbește despre oameni care au povestit, cum fiind în starea de moarte clinică, au întâlnit persoane decedate.

Greyson este profesor emerit de psihiatrie și științe neurocomportamentale la Universitatea din Virginia, Statele Unite, fiind unul dintre cei mai mari experți din lume în știința și semnificația acestor fenomene neobișnuite, potrivit Mind Matters.

Profesorul, care a acordat un interviu pentru Big Think, a vorbit despre experiențele reale din apropierea morții (near-death experiences-NDE), a unor persoane. ”Când am început să mă uit la experiențele din apropierea morții la sfârșitul anilor ’70, am presupus că ar exista o explicație fiziologică pentru asta.

Ceea ce am descoperit de-a lungul deceniilor a fost că diversele explicații simple, la care ne-am putea gândi, cum ar fi lipsa de oxiden, medicamentele date oamenilor și așa mai departe, nu le dezvăluie, iar datele nu le susțin”.

Fenomenele NDE par să sfideze o explicație simplă, materialistă. Acum, în secolul al 21-lea, trebuie spus că acestea sunt niște experiențe comune reale, pe care oamenii le au tot timpul și care au efecte profunde.

Ele sunt niște experiențe subiective profunde pe care mulți oameni le au, atunci când se apropie de moarte sau, uneori, când sunt declarați morți. Și includ fenomene atât de dificil de explicat, cum ar fi sentimentul de a părăsi corpul fizic, de a-și revizui întreaga viață, de a întâlni entități care nu sunt prezente fizic.

Iar la un moment dat, ei ajung la un punct fără întoarcere, dincolo de care nu pot continua și totuși revin la viață.

Fără îndoială, toți oamenii de știință, dar și persoanele de rând se întreabă, dacă există viață după moarte. ”Iată ce a văzut în timp ce era ”mort”. Și dacă moartea nu este sfârșitul? NDE-urile pot complica ceea ce știința ne învață despre moarte și conștiință”, a spus profesorul Greyson.

Majoritatea experiențelor din apropierea morții din întreaga lume vorbesc despre un sentiment crescut de spiritualitate, după o astfel de experiență, prin care ele înseamnă un sentiment de conectare cu alți oameni, cu natura, cu universul, cu Divinitatea.

Lumea se întreabă dacă aceste experiențe NDE sunt dovezi ale faptului că supraviețuim morții. În unele cazuri. În asemena experiențe persoanele întâlnesc alți oameni, despre care nu știu că au murit la momentul respectiv.

Asta înseamnă că noi putem trăi pentru totdeauna? Nu neapărat. Cu siguranță înseamnă că ceva din mintea noastră poate supraviețui morții corpului, cel puțin pentru un timp, spune celebrul psihiatru.

El susține că ”trebuie să existe mai mult în lume decât tărâmul fizic, pentru a explica aceste evenimente”.