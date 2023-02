Copii bolnavi pe capete după o excursie la Brașov. Părinții acuză proprietarul că a gătit cu apă din hazna: ”Mâncarea nu era comestibilă”

Un grup de 28 de elevi din București a mers în vacanță la schi, în Poiana Brașov, însă a durat doar două zile deoarece s-au îmbolnăvit, iar doi dintre ei au ajuns la spital.

Elevii au făcut toxiinfecție alimentară, iar doi dintre ei au avut nevoie de perfuzii. Fiecare a plătit câte 2.000 de lei pentru vacanța la schi, potrivit Adevărul.

Părinții îl acuză pe proprietar că apa pe care o folosea la prepararea hranei provine dintr-o hazna.

„După ce a mâncat ce li s-a dat acolo, copilul meu a avut vărsături până la deshidratare și a ajuns la medic cu glicemie foarte mică, după cum mi-au zis doctorii din Poiana Brașov. I-au făcut repede niște injecții și l-au trecut pe perfuzii, eu l-am învelit cu o pătură și am fugit cu el la Brașov, la spital”„ a povestit tatăl unuia dintre copii.

Părinții spun că elevilor li s-a făcut rău după ciorba de la prânz, care a fost gătită cu apă care avea o culoare gri închis și care le-a fost servită și la masă. Mai mult, potrivit părinților, copiii ar fi trebuit să mănânce mușchi de vită, dar au primit parizer.

Unul dintre profesorii care i-au însoțit pe copiii cu vârste între 8 și 14 ani în tabără a dezvăluit ce au primit aceștia la masă.

„Mâncare care nu e comestibilă, congelate preparate într-o apă care nu ştiu dacă provine de la reţeaua curentă. Nu au primit fructe, nu au primit desert copiii. După două zile a trebuit să asigurăm mâncarea copiilor, să dăm bucătarul afară din locaţie, a trebuit să le asigurăm copiilor apă pentru spălat pe dinţi. Li s-a făcut rău, au vomitat. A trebuit să ducem doi copii la spital, o fetiţă şi un băieţel”, a spus profesorul.

Reprezentanții Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului (CRPC) s-au deplasat în Poiana Brașov, însă administratorul a dispărut fără urmă.

„Erau probleme şi în blocul alimentar, erau probleme şi la cazare. Am constatat despre ce e vorba, dar nu am avut cu cine discuta. Am încercat să mergem la Bran, unde are sediul social firma de care aparţine această locaţie. Am lăsat o invitaţie pentru luni, 27 februarie, la ora 9”, a declarat Nicolae Bărdaș, comisar șef adjunct CRPC Brașov.

Inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică au constatat că pensiunea nu are apă curentă, astfel că au pus sigiliu pe ea.