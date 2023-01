Liderul grupării de mercenari Wagner apare în ultimele zile în filmări cu rol voit propaganistic difuzate pe canale rusești de Telegram.

Cele mai recente instantanee urcate pe rețeaua socială îl înfățișează pe Evgheni Prigojin, liderul Wagner, supervizând personal operațiunile de încărcare a cadavrelor mercenarilor din subordine surprinși de un atac ucrainean în unitatea din Permovaisk, localitatea din Lugansk, regiune ocupată de Rusia.

Mormanul mare de cadavre ambalate în saci este ridicat în subsolul unei clădiri din orașul aflat la aproximativ 50 de kilometri est de Bahmut, epicentrul războiului din Ucraina.

Momentul este comentat de un blogger militar ucrainean, care nu oferă un verdict cu privire la eventuala motivație din spatele circului mediatic macabru.

Here he checks damage and supervises the disposal of Wagnerites after a strike on their barracks in Permovaisk, occupied Luhansk.

He’s either setting the stage for failure at Bakhmut or playing some 5D chess with 🇷🇺 MoD. Or both. pic.twitter.com/8Q4Lzzhkj4— Artoir (@ItsArtoir) January 1, 2023