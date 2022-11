Rusia modernă este o țară a tuturor oportunităților pentru bandiți, ucigași, violatori și deturnători de fonduri publice.

Așa s-a ajuns ca deputații din Parlamentul European să voteze pentru recunoașterea Federației Ruse ca stat terorist.

Ieri, 23 noiembrie, jurnalistul Dmitri Logginov a postat pe pagina sa de Twitter o fotografie veche de 20 de ani.

În anul 2002, la Moscova, președinți Vladimir Putin și George W. Bush luau cina în prezența primelor doamne ale Statelor Unite și Rusiei. Cel mai interesant lucru este că întregul eveniment a fost ”patronat” de Evgheni Prigojin.

Cu toate acestea, după numai 12 ani, „bucătarul lui Putin” a creat PMC „Wagner”, grupare implicată în afacerile ”murdare” ale lui Putin.

După alți 8 ani, Prigojin devine teroristul numărul 1 din lume, întrucât Parlamentul European va recunoaște gruparea Wagner ca organizație teroristă.

Povestea lui Prigojin este un exemplu clar de ce Federația Rusă a devenit o țară teroristă, unde ucigașii și violatorii își fac drum spre vârful puterii.

Pe 23 noiembrie, după recunoașterea Federației Ruse ca țară teroristă, Prigojin a „prezentat” Parlamentului European un baros cu mâner „însângerat”.

Modern Russia is a country of opportunity....for murderers, bandits, embezzlers and rapists. pic.twitter.com/qrC5PzU3ce— Logginov Dmytro (@MavrUA) November 23, 2022