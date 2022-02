A început evacuarea civililor din estul Ucrainei în Rusia. Bărbații rămân în țară, fiind chemați de separatiști ”să-și susțină pământul” VIDEO

Locuitorii din estul separatist al Ucrainei sunt evacuați în masă vineri seară, 18 februarie. Aceștia sunt transportați în cea mai apropiată regiune rusă, Rostov.

Primele persoane care sunt evacuate sunt femeile, copiii și pensionarii, acestea fiind transportate cu autobuze.

Liderii separatiști au precizat că bărbații vor rămâne în Donbas. Decizia îi vizează pe cei care au vârste cuprinse între 18 și 55 de ani.

Liderul orașului Lugansk, Leonid Pasechnik, i-a chemat pe ”toți bărbații capabili să țină arme în mâini să-și susțină pământul”, relatează zdg.md

Potrivit Novaya Gazeta, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a stabilit o plată unică de 10.000 de ruble pentru fiecare persoană care ajunge în țara sa. Fondurile vor fi alocate începând de astăzi, din Fondul de Rezervă.

Potrivit liderilor separatiștilor susținuți de ruși, aproximativ 700.000 de persoane din autoproclamata Republică Populară Donețk (RPD) ar urma să fie evacuate.

Evacuarea civililor are loc în contextul în care separatiștii susțin că autoritățile de la Kiev ar pregăti o ofensivă în estul Ucrainei, acuzație pe care acestea au catalogat-o drept o ”diversiune”.

Zona de conflict din estul Ucrainei a fost vizată vineri de un bombardament de artilerie fără precedent în ultima perioadă.

