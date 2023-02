Mihai Trăistariu, despre șansele României la Eurovision: ”Sunt și străini care vin cu piese de rahat”

Theodor Andrei, cu piesa "D.G.T. (Off and on)", a câştigat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023 şi va reprezenta România la Liverpool în luna mai. Cântărețul Mihai Trăistariu a comentat șansele țării noastre la competiția continentală, într-un interviu pentru Spynews.

36.524 de telespectatori au votat pentru a-şi alege favoritul. Piesa lui Theodor Andrei a primit cele mai multe voturi din partea publicului - 5.230, dintre care 2.556 voturi prin telefon şi 2.674 voturi online.

Reprezentantul României se află însă pe unul din ultimele locuri la casele de pariuri, cu sub 1% șanse la câștigarea ediției din acest an a Eurovision, potrivit unui top realizat de site-ul eurovisionworld.com.

”M-am uitat la sondaje, casele de pariuri din Europa l-au pus pe locul 42 din 43, ultima e Albania, deci dacă ar fi să fie așa... Oricum asta e, nu mai poate să schimbe piesa, trebuie să meargă mai departe. Poate vine cu o schimbare, cu un show spectaculos, ceva. Sunt și străini care vin cu piese de rahat și după o lună de pregătiri fac un show trăznet, iau ochii, culeg voturi și schimbă clasamentul”, a declarat Mihai Trăistariu.

”Am încredere în el ca artist, îl cunosc de mic, l-am jurizat pe la 4-5 concursuri, era foarte bun, se remarca încă de pe atunci, avea personalitate, deci el ieșea din mulțime. Am înțeles că face și actoria acum, este dezinvolt, are scena la picioare. Problema este că piesa pe care a ales-o nu mi se pare cine știe ce. Stilul abordat, rock-ul ăsta agresiv, limba română, parcă nu văd... Părerea mea e că nu face mare brânză cu piesa asta. El ca artist îmi place, dar piesa asta nu”, a mai spus artistul.