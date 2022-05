Reacția Ucrainei la scandalul Eurovision: ”Este o adevărată rușine”

Ministrul ucrainean al Culturii, Oleksandr Tkachenko, a declarat pe Twitter că este "o adevărată ruşine" ca juriul din ţara sa să acorde 0 puncte Poloniei şi Lituaniei la Eurovision, ediţie câştigată de Ucraina prin Kalush Orchestra cu melodia rap "Stefania".

"Drag popor din Polonia şi Lituania, să dăm ţărilor voastre 0 puncte de la juriul din Ucraina la Eurovision este o adevărată ruşine. Aţi obţinut 12 puncte de la ucraineni. Vă suntem etern recunoscători vouă, victoria noastră este comună: la Eurovision, învingem împreună duşmanul".

You obtained 12 from Ukrainians! 🇺🇦

We are eternally grateful to you, our victory is common: both at Eurovision and defeating the enemy. @KairysSimonas @PiotrGlinski— Tkachenko Oleksandr (@otkachenkoua) May 15, 2022