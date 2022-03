Zece finaliști s-au întrecut sâmbătă seară, 5 martie, să reprezinte România la Eurovision 2022. Juriul și telespectatorii au decis câștigătorul Selecției Naționale.

WRS cu piesa „Llamame” este marele câștigător al Eurovision România, potrivit tvr.ro.

Finaliştii Selecţiei Naţionale au defilat pe scenă interpretând refrene ale pieselor câştigătoare la Eurovision Song Contest, reorchestrate de producătorul muzical Mihai Pocorschi. Ei au fost însoţiţi de percuţioniştii de la Superchill şi Trouble Dance Academy, trupa care a pus stretdance-ul pe harta românească a dansului, informează site-ul eurovision.tvr.ro.

Spectacolul de sâmbătă a fost prezentat de Eda Marcus şi Aurelian Temişan. Ei au fost ajutaţi de Bogdan Stănescu şi Ilinca Băcilă, ce se vor afla în Camera verde a Selecţiei Naţionale, alături de concurenţi.

Concurenți: Alex Parker Bastien - "All this love", Andrei Petruş - "Take me", Cream, Minodora şi Diana Bucşa - "România mea", Dora Gaitanovici - "Ana", Gabriel Basco - "One night", Kyrie Mendel - "Hurricane", MO˜ISE - "Guilty", Petra - "Ireligios", Vanu - "Never give up" şi WRS - "Llamame".

Câştigătorul a fost decis de juriul concursului - Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu - şi de telespectatori (prin SMS), punctajul acordat de public având ponderea celui acordat de un jurat.

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai.

România va intra în concurs pe data de 12 mai, în partea a doua a semifinalei.