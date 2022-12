Guido Reil, europarlamentarul care a spus despre România că este Vestul Sălbatic, și-a cerut scuze față de poporul român, într-o înregistrare video postată de fostul ministru al Românilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, pe Facebook.

Europarlamentarul a venit în România la invitația parlamentarului român Natalia Intotero, într-o vizită în județul Hunedoara. A fost tratat de românii din Valea Jiului cu sarmale, ciorbă de burtă și țuică.

"Am rănit foarte mulți români cu afirmația mea și sunt recunoscător pentru că am fost invitat în România de către parlamentarul român Natalia Intotero, care mi-a oferit ocazia să-mi creez o imagine proprie. Trebuie să spun că am întâlnit oameni incredibili de binevoitori și primitori".

„În octombrie, în Parlamentul European, am ținut un discurs cu privire la aderarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen. Acest discurs a rănit foarte mulți români. La momentul acela mi-am justificat părerea bazându-mă pe experiența mea personală cu românii din orașul meu natal din Germania, Ruhrgebiet. Români care în mare parte aparțin populației de etnie romă.

După cum am spus, am rănit foarte mulți români cu afirmația mea și sunt recunoscător pentru că am fost invitat în România de către parlamentarul român Natalia Intotero, care mi-a oferit ocazia să-mi creez o imagine proprie.

Trebuie să spun că am întâlnit oameni incredibili de binevoitori și primitori. Oameni care sunt săraci, mai săraci decât cei din Germania. Dar oameni care sunt totuși bogați, pentru că sunt mândri. O mândrie pe care mulți germani au pierdut-o. Oameni care sunt mândri de povestea lor. Mândri de cultura lor, mândri de țara lor. O țară care este una cu biserica ei.

O țară care construiește biserici noi. Oameni care își iubesc familia - familia clasică.

Toate acestea sunt lucruri pe care și eu le iubesc și pentru care am un respect deosebit. De aceea, vreau să vă spun din toată inima că doresc să îmi cer iertare poporului român, mândrului popor român”, a transmis Guido Reil.

"România este Wild West-ul Europei"

Guido Reil (Grupul Identitate și Democrație – ID, eurosceptici) a spus despre România că nu ar fi trebuit primită în UE. El a comparat România cu Vestul Sălbatic și a susținut că Bucureștiul și Sofia nu au ce căuta în Schengen și n-ar fi trebuit primite în Uniunea Europeană.

Reil, membru al partidului de extremă dreapta AfD, a mai spus că a fost de multe ori în România în ultimii ani și că în Ucraina e mai multă ordine, o infrastructură mai bună.

”În ultimul an am fost de multe ori în România şi vreau să fiu prietenos când spun că România este Wild West-ul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România. Nu avem nevoie de România şi de Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen”, a afirmat Reil.