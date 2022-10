Un europarlamentar german atacă dur România: ”Este Wild West-ul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună”

Un europarlamentar german a atacat România în cadrul dezbaterilor ce au avut loc miercuri în Parlamentul European pe tema aderării șării noastre la Schengen.

Guido Reil (Grupul Identitate și Democrație – ID, eurosceptici) a spus despre România că nu ar fi trebuit primită în UE. El a comparat România cu Vestul Sălbatic și a susținut că Bucureștiul și Sofia nu au ce căuta în Schengen și n-ar fi trebuit primite în Uniunea Europeană, potrivit Euractiv.

Reil, membru al partidului de extremă dreapta AfD, a mai spus că a fost de multe ori în România în ultimii ani și că în Ucraina e mai multă ordine, o infrastructură mai bună.

”În ultimul an am fost de multe ori în România şi vreau să fiu prietenos când spun că România este Wild West-ul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România. Nu avem nevoie de România şi de Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen”, a afirmat Reil.

După această intervenţie, preşedinta de şedinţă i-a atras atenţia eurodeputatului german pentru tonul jignitor folosit şi a anunţat că o va informa pe preşedinta PE, Roberta Metsola, în vederea sancţionării lui Guido Reil.