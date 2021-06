Varianta Delta avanseaza si in Irlanda. 20% dintre noile infectari sunt cu noua tulpina a coronavirusului

Varianta indiana a coronavirsului (varianta Delta) este responsabila pentru circa 20% dintre noile cazuri de COVID-19 detectate in ultima saptamana in Irlanda, o crestere considerata ingrijoratoare de principalul responsabil sanitar din aceasta tara vecina cu Marea Britanie, unde varianta Delta provoaca 99% din noile cazuri de COVID-19.

Rata infectarilor a scazut constant in ultimele saptamani in Irlanda, tara unde circa doua treimi dintre adulti au fost vaccinati cel putin cu prima doza de vaccin anti-COVID-19, iar o treime cu ambele doze, relateaza Reuters luni, ziua in care au fost raportate 284 de noi cazuri, unul dintre cele mai mici bilanturi din acest an.

Insa in paralel cu scaderea cazurilor noi de COVID-19 se remarca o crestere procentuala a variantei indiene a coronavirusului SARS-CoV-2 in randul acestora. In acest timp, Irlanda relaxeaza mai lent restrictiile antiepidemice in comparatie cu alte state europene, de exemplu abia de luna viitoare urmand sa fie redeschise barurile si restaurantele in spatiile inchise.

Varianta Delta a coronavirsului SARS-CoV-2, detectata prima data in India si prezenta la ora actuala in cel putin 70 de tari, este pe cale sa devina dominanta in lume din cauza capacitatii ei sporite de transmitere, a avertizat vineri directoarea pentru cercetare stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan.

Aceasta varianta este cu circa 60% mai transmisibila decat varianta Alfa (varianta britanica), care la randul ei este cu circa 50% mai transmisibila decat tulpina originala.

Potrivit Public Health England (PHE), circa 99% dintre cazurile de COVID-19 inregistrate in prezent in Marea Britanie corespund variantei Delta, care in aceasta tara a luat locul ca varianta dominanta variantei Alfa, cea care a provocat ultimul val epidemic.

In Germania deocamdata numai circa 6% din cazurile de COVID-19 sunt cu varianta Delta, dar directorul Institutului german de boli infectioase Robert Koch, Lothar Wieler, a declarat vineri ca "intrebarea nu este 'daca', ci 'cand'" ea va deveni dominanta de asemenea in aceasta tara, lucru care in opinia lui s-ar putea intampla pana la toamna.