Ursula von der Leyen, avertisment pentru Ungaria in cazul drepturilor persoanelor gay: UE va actiona pentru a-si apara valorile

Uniunea Europeana isi va apara valorile si va actiona impotriva legii din Ungaria care este considerata discriminatorie fata de LGBT, a dat asigurari vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la capatul unui summit unde aceasta masura a starnit proteste, relateaza AFP.

"Aceasta noua lege din Ungaria este clar discriminatorie si, asa cum se intampla intr-o democratie, vom lupta impotriva, folosind instrumente juridice" aflate la dispozitia noastra, a spus ea intr-o conferinta de presa.

"Ieri, majoritatea dintre noi au spus foarte clar ca aceasta noua lege din Ungaria incalca valorile noastre (...) A existat un sprijin zdrobitor pentru ideea ca ne vom apara valorile", a adaugat sefa executivului european.

"La Comisie, noi am examinat aceasta lege in profunzime, si am scris guvernului ungar pentru a-i expune in detaliu ingrijorarile noastre pe plan juridic", a reamintit ea.

Comisia a dat termen Ungariei pana la 30 iunie sa raspunda.

"Exista demersuri suplimentare care pot fi apoi luate. Acest lucru depinde de modul in care Ungaria reactioneaza", a precizat Ursula von der Leyen.

Bruxellesul poate sa deschida o procedura de infringement pentru incalcarea dreptului european, care poate duce la sesizarea Curtii de Justitie a UE si la sanctiuni.

La randul sau, premierul portughez Antonio Costa, a carui tara asigura pana la sfarsitul lunii presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, a spus ca "nu poti fi membru al UE daca nu respecti si nu accepti valorile sale".

In cadrul unei dezbateri tensionate de joi, majoritatea liderilor europeni l-au criticat pe premierul ungar Viktor Orban pentru legea controversata. Premierul olandez Mark Rutte a sugerat chiar activarea Articolului 50 din Tratat pentru iesirea din UE, cum a facut Marea Britanie, daca valorile UE nu ii convin liderului de Budapesta.

Insa aceasta perspectiva a fost exclusa de sefa CE. "In Ungaria exista zece milioane de locuitori si sunt ferm convinsa ca exista zece milioane de motive bune ca Ungaria sa ramana membra a UE", a subliniat ea.

Ursula von der Leyen a calificat discutia dintre lideri drept "factuala, dar in acelasi timp si foarte personala si emotionala".

In timpul dezbaterii, premierul luxemburghez Xavier Bettel, casatorit cu un barbat, si-a impartasit experienta personala interpelandu-l pe omologul sau ungar. El a reamintit despre o cina petrecuta cu sotul sau si cu premierul ungar la Budapesta in urma cu mai multi ani, exprimandu-si regretul sa constate ca "nu mai este acelasi Viktor Orban".

"M-a dezamagit mult si i-am spus ca este trist" ca se intampla asta, a explicat vineri Bettel, care a subliniat cu o zi in urma ca "acceptarea de sine (ca homosexual) este deja foarte grea, asa ca stigmatizarea face totul si mai greu".





Emmanuel Macron cere o "batalie a civilizatiilor"



Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri, 25 iunie, ca trebuie dusa o ''batalie culturala'' impotriva unor tari UE din est, unde au fost adoptate legi anti-LGBT, precum Ungaria sau Polonia.

''Trebuie sa incercam sa aflam cum pot ajunge unele tari in aceasta situatie. Trebuie sa ducem o batalie culturala, o batalie a civilizatiilor'', a spus Macron la Bruxelles la conferinta de presa dupa terminarea unui summit european unde au avut loc discutii aprinse pe tema noii legi din Ungaria impotriva promovarii homosexualitatii in randul minorilor.

Referindu-se la declaratia premierului olandez Mark Rutte, care a cerut Ungariei sa respecte drepturile persoanelor LGBT sau sa iasa din UE, Macron a afirmat ca Ungaria trebuie sa ramana in blocul comunitar, dar s-a declarat ingrijorat de ceea ce el a numit ascensiunea conservatorismului iliberal in unele state membre, ceea ce in opinia sa erodeaza valorile UE.

''Trebuie sa facem o analiza a ceea ce s-a intamplat in unele societati post-comuniste care acum arata valori ce nu sunt ale noastre'', crede presedintele francez, admitand ca in problema homosexualitatii exista in interiorul UE o diviziune Est-Vest. ''Ce credibilitate vom mai avea daca acceptam ca aceste valori sa fie subminate in interiorul nostru? Cum le vom mai putea spune atunci albanezilor, sarbilor, sa faca un efort pentru statul de drept, pentru a intra in UE'', a motivat el.

In ce priveste sanctionarea Ungariei pentru adoptarea respectivei legi, Macron a apreciat ca pe termen scurt singurul raspuns il reprezinta ''sustinerea procedurii angajate de Comisia Europeana, chiar daca aceasta este lenta, si consolidarea pozitiei noastre in opinia publica si in mass-media''.