Tulpina indiana ar putea pune capat relaxarilor din Europa. Pana la sfarsitul lunii august, 90 la suta din cazurile de COVID ar putea fi date de varianta Delta

Varianta Delta a coronavirusului, identificata pentru prima data in India, se raspandeste rapid in toata Europa, arata Politico.

Potrivit sursei citate, in timp ce noile cazuri zilnice inca scad in Europa, proportia alcatuita din varianta Delta - despre care Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) spune ca este cu 40-60 la suta mai transmisibila decat varianta Alpha - este in crestere.

In Marea Britanie, varianta Delta este dominanta de cateva saptamani, devansand tulpina Alpha dominanta anterior. Varianta indiana este, de asemenea, dominanta in Portugalia si Rusia.

Intre 7 si 21 iunie, varianta Delta a reprezentat 95 la suta din toate probele de teste pozitive secventiate din Marea Britanie.

Potrivit estimarile ECDC, la rata actuala de transmitere, se asteapta ca varianta indiana sa reprezinte 70% din toate cazurile noi din Europa pana la inceputul lunii august si 90% pana la sfarsitul lunii august.

In acest moment, ponderea noilor cazuri de COVID-19 in intreaga Uniune Europeana este inca dominata de varianta Alpha, dar dupa cum arata analiza secventierii genomice de catre Institutul german Robert Koch, proportia Delta s-a dublat in decurs de o saptamana, in crestere fata de 8% saptamana precedenta.

Un avertisment este acela ca mai multe tari nu fac suficienta secventiere a intregului genom. UE doreste ca tarile sa secventeze cel putin 10 la suta din toate cazurile pozitive, sau cel putin 500 de cazuri.