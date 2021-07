Stejari plantati pe vremea regelui Louis al XIV, folositi pentru refacerea Catedralei Notre-Dame

Peste o mie de stejari au fost taiati in toata Franta, din paduri publice si private, pentru a refacerea acoperisului de la Catedrala Notre Dame, distrus de un incendiu care a avut loc in 2019, arata RFI.

Potrivit sursei citate, stejarii au luat calea unor ateliere speciale pentru a fi prelucrati. RFI mai arata ca trunchiul de stejar va ajuta la constructia celebrei turle - flesa prabusita in timpul incendiului din 2019. Sursa citata mai arta ca primii patru arbori au fost luati dintr-o padure situata in nord-vestul Frantei. In aceasta padure, arborii au fost plantati pe vremea regelui Louis al XIV, in urma cu 350 de ani.

Potrivit RFI, a fost nevoie de doua macarale pentru a incarca pe platforma unui tir fiecare dintre aceste trunchiuri de stejar ce are intre 200 si 240 de ani, o inaltime de 27 de metri si un metru de diametru iar fiecare cantareste 15 tone.