Spania revine la faza de risc extrem, dupa ce a inregistrat peste 17.300 de noi cazuri de Covid-19. Tarile europene incep sa resimta noul val

Spania a depasit miercuri, 7 iulie, incidenta de 250 de cazuri si a revenit la faza de risc extrem, dupa ce, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in tara peste 17.300 de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit rtve.es.

Incidenta acumulata pe 14 zile in Spania a urcat cu 26,81 de puncte pana la 252,16 la 100.000 de locuitori, in urma raportarii, miercuri, a 17.384 de cazuri si 17 decese asociate.

Ads

Comunitatile autonome au inceput sa renunte la relaxarea restrictiilor, in fata cresterii "explozive" a cazurilor.

In ultima saptamana, incidenta a crescut foarte mult in Spania, in special in randul tinerilor care nu sunt vaccinati.

Anumite guverne regionale au decis sa renunte la relaxare, in timp ce campania de vaccinare accelereaza si varianta Delta castiga teren.

Pentru prima data in aproximativ un an, miercuri, in regiunea Madrid, nu a fost inregistrat niciun deces asociat Covid-19. Comunitatea a raportat 1.833 de cazuri noi, dintre care 1.345 corespund ultimelor 24 de ore, si niciun deces in spitale, potrivit autoritatilor.

Incidenta cazurilor a crescut in intreaga tara, mai putin in Ceuta. Cele mai afectate regiuni sunt Catalonia, Castilla y Leon, Navarra si Aragon.

De la inceputul pandemiei, Spania a inregistrat mai mult de 3,88 milioane de cazuri si peste 80.950 de decese asociate.

Din totalul populatiei, 56,3% (26,7 milioane de persoane) a primit cel putin o doza de vaccin. Peste 19,5 milioane de persoane (41,16%) au schema completa de vaccinare.

La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului 2019, in Wuhan (China), au fost inregistrate mai mult de 184,7 milioane de contaminari si 4 milioane de decese asociate.

Tot mai multe tari europene se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri. Marti, 6 iulie, Italia a inregistrat o inversare a curbei descrescatoare a numarului de infectii si a deceselor din tara.

Autoritatile din Polonia au anuntat si ele ca se asteapta din nou la circa 15.000 de cazuri zilnice, iar Grecia sau Olanda au anuntat si ele o crestere a cazurilor noi.

Infectarile cu varianta Delta a coronavirusului, inalt transmisibila, reprezinta acum in jur de 40% dintre cazurile din Franta, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, care a avertizat ca un al patrulea val de epidemie ar putea lovi in curand tara.