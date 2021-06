Apetitul basarabenilor pentru unirea cu Romania este tot mai mic. Cine a ajutat Republica Moldova in pandemie SONDAJ

Mai bine de jumatate dintre locuitorii Republicii Moldova opteaza pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana.

Potrivit unui sondaj realizat de comunitatea WatchDog.md, Institutul de Politici Publice si CBS - Axa, 59 % dintre basarabeni isi doresc acest lucru. De cealalta parte, doar 23,5 % dintre respondenti au spus ca si-ar dori ca R. Moldova sa adere la Uniunea Euroasiatica, iar 17,5 % au spus ca nu stiu ori au preferat sa nu raspunda la aceasta intrebare.

Acelasi sondaj mai arata ca in cazul unui eventual referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu Romania, 47,3 % dintre moldoveni ar vota impotriva, iar 35 % s-au pronuntat pentru unire. Aproape 8 % dintre persoanele intervievate au spus ca nu ar participa la un astfel de referendum.



Totodata, 63,7 % dintre moldoveni au spus ca ar vota impotriva unirii R. Moldova cu Federatia Rusa, in timp ce aproape 23 % ar fi pentru, iar 54,2 % ar fi impotriva unirii tarii noastre cu Germania, in timp ce 27,5 % ar vota pentru acest lucru.

Datele sondajului mai indica faptul ca peste 85 % dintre moldoveni considera ca Romania a ajutat R. Moldova cel mai mult in perioada pandemiei de coronavirus. 82,7 % cred ca cele mai multe ajutoare au venit din Uniunea Europeana, in timp ce 68,5 % considera ca cel mai mare sprijin ni l-au oferit rusii, relateaza TV8