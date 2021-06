Romania, fruntasa la frecventa mitei data doctorilor - BAROMETRU

Pandemia de coronavirus a alimentat sentimentul de coruptie al cetatenilor din Uniunea Europeana, mai putin de jumatate dintre ei estimand ca aceasta criza a fost gestionata in mod "transparent" de autoritati, potrivit unei anchete a Transparency International dezvaluita marti, scrie AFP.



"In UE, doar patru persoane din zece cred ca guvernul lor a gestionat pandemia in mod transparent. In Franta, in Polonia si in Spania, 60% dintre persoanele interogate cred ca a lipsit transparenta in gestionarea pandemiei de catre guvernul lor", potrivit rezultatelor studiului.

Mai mult de 40.000 de locuitori din 27 de tari ale Uniunii Europene au raspuns acestui Barometru european de coruptie, realizat intre octombrie si decembrie 2020.

Conform Transparency International, asistenta medicala este in special afectata de coruptie. Desi doar 6% dintre persoanele intrebate au declarat ca au dat mita pentru a beneficia de ingrijiri medicale, 29% spun ca s-au bazat pe relatiile personale pentru a obtine privilegii.

"Ingrijirile medicale, in special, au fost un teren propice coruptiei pe masura ce guvernele s-au luptat sa faca fata pandemiei Covid-19", scrie Transparency in raportul sau.

Frecventa mitei in acest sector al sanatatii, raportata de respondenti, este mai ridicata in Romania (22%) si in Bulgaria (19%), in timp ce recurgerea la relatii personale este mai frecventa in Cehia (54%) si in Portugalia (46%).

Aproape jumatate dintre francezii interogati au declarat ca au apelat la o relatie personala pentru a avea acces la un serviciu public in cursul ultimelor 12 luni.

Ads

Raportul indeamna guvernele UE sa "redubleze eforturile pentru a garanta o iesire corecta si echitabila din pandemia in curs".

Ungaria si Polonia sunt aratate cu degetul drept tarile care se folosesc de criza sanitara ca de o "scuza pentru a slabi democratia" prin intermediul noilor reglementari.

Politicienii au vazut in asta "o ocazie de a face profit", adauga raportul, citand lobbying-ul facut in favoarea achizitionarii de masti de protectie.

In Germania, deputatii Partidului Conservator la putere au fost chestionati pentru ca au intervenit pe acest tip de piata.

In aceasta tara, mai mult de 60% din persoanele chestionate estimeaza ca guvernul este sub influenta grupurilor de interes private. Este si sentimentul a mai mult de jumatate dintre cei sondati in Europa cu privire la propriul guvern.

Ads

Coruptia stagneaza sau creste in tara lor cred o treime dintre europenii intrebati.

"Aceste rezultate ar trebui sa fie considerate drept un semnal de alarma atat pentru guvernele nationale, cat si pentru institutiile din Uniunea Europeana", a declarat Michiel van Hulten, director al Transparency International UE intr-un comunicat.