Seviciile de securitate din Republica Moldova au destructurat o retea internationala de traficanti de arme VIDEO

Serviciul de Informatii si Securitate si procurorii din Republica Moldova au retinut 6 membri ai unei grupari specializate in trafic de arme

In cadrul actiunilor speciale de investigatie a fost stabilit ca un cetatean al Republicii Moldova a procurat de la un politist tehnica speciala, destinata deblocarii usilor automobilelor si pornirii motorului. Aceasta folosea la furtul automobilelor de lux atat din tara, cat si de peste hotare. Politistul a fost retinut in flagrant delict, in momentul comercializarii dispozitivului contra sumei de circa 18000 EUR.

Pe parcursul anchetei au fost realizate achizitii de control a mai multor arme, care s-au dovedit a fi complet functionale. La fel, a fost demonstrata eficacitatea dispozitivului, fiind deschise si pornite 4 masini de lux, fabricate in 2017. In cadrul perchezitiilor, au fost identificate si ridicate bunuri si materiale cu potential probatoriu, precum si tehnica speciala de deschidere si pornire a autoturismelor, relateaza Deschide.md

Cei retinuti risca pedeapsa cu inchisoare de la 2 la 7 ani.